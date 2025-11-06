B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un român a fost arestat în Germania după ce a desenat svastici, cu propriul sânge, pe mai multe clădiri. De ce ar fi recurs la acest gest

Un român a fost arestat în Germania după ce a desenat svastici, cu propriul sânge, pe mai multe clădiri. De ce ar fi recurs la acest gest

B1.ro
06 nov. 2025, 19:37
Un român a fost arestat în Germania după ce a desenat svastici, cu propriul sânge, pe mai multe clădiri. De ce ar fi recurs la acest gest
Sursa foto: Pixabay / @reportyorym
Cuprins
  2. Câte mașini a vandalizat un român în Germania, desenând pe ele svastici
  3. De ce ar fi desenat românul svastici pe mașini și clădiri
  4. Cum au comentat autoritățile locale incidentul în care un român a desenat svastici pe clădiri

Poliția din Germania a reținut un român, suspectat că a pictat svastici cu propriul sânge pe mai multe mașini și clădiri din Hanau. 

Câte mașini a vandalizat un român în Germania, desenând pe ele svastici

Poliția din Germania a anunțat joi că a reținut un român în vârstă de 31 de ani, suspectat că a pictat svastici cu propriul sânge pe zeci de mașini, câteva cutii poștale și fațade de clădiri în centrul orașului Hanau.

Ofițerii au fost alertați miercuri seară de un bărbat care observase o svastică pictată cu un lichid roșiatic pe capota unei mașini parcate. Poliția a declarat că aproape 50 de mașini au fost vandalizate de român.

Testarea rapidă a lichidului a stabilit că acesta era, de fapt, sânge uman, potrivit Washington Post.

De ce ar fi desenat românul svastici pe mașini și clădiri

Joi după-amiază, bărbatul a fost arestat la domiciliul său din Hanau, după ce a fost informat de un martor.

„Era încă sub influența puternică a alcoolului, iar motivul său pare a fi unul extrem de personal și legat de locul de muncă. În prezent, este examinat la un spital de psihiatrie”, a spus purtătorul de cuvânt al poliției, Thomas Leipold. El a adăugat că bărbatul avea răni care păreau să fie autoprovocate.

Cum au comentat autoritățile locale incidentul în care un român a desenat svastici pe clădiri

Joi dimineață, înainte ca suspectul să fie arestat, primarul orașului, Claus Kaminsky, s-a declarat șocat de incident.

Hanau a fost în prima pagină a ziarelor acum cinci ani, când un atacator german a împușcat și ucis nouă persoane cu rădăcini imigrante. Atacul violent a avut loc într-un bar din oraș, fiind unul dintre cele mai grave cazuri de terorism care a avut loc vreodată, în Germania.

„Mai ales în orașul nostru, care a fost profund afectat de atacul rasist din 19 februarie 2020, un astfel de act provoacă o profundă consternare. Svasticile nu au ce căuta în Hanau. Nu vom permite ca astfel de simboluri să semene frică sau dezbinare”, a spus el. Edilul a adăugat și că autoritățile locale au depus o plângere penală.

Tags:
Citește și...
Avocații lui Călin Georgescu contestă rechizitoriul Parchetului General. Cererea a fost depusă la Curtea de Apel București
Eveniment
Avocații lui Călin Georgescu contestă rechizitoriul Parchetului General. Cererea a fost depusă la Curtea de Apel București
Unul din cinci români recunoaște că a condus după ce a băut. Ce părere au șoferii despre sancțiuni mai dure
Eveniment
Unul din cinci români recunoaște că a condus după ce a băut. Ce părere au șoferii despre sancțiuni mai dure
Un nou trend periculos a ajuns și în România. În ce constă „Raw Egg Trend” și la ce riscuri se expun cei care îl încearcă
Eveniment
Un nou trend periculos a ajuns și în România. În ce constă „Raw Egg Trend” și la ce riscuri se expun cei care îl încearcă
Charlie Ottley este cetățean român. Jurnalistul britanic a depus jurământul în prezența ministrului Justiției
Politică
Charlie Ottley este cetățean român. Jurnalistul britanic a depus jurământul în prezența ministrului Justiției
Urșii care amenință viața oamenilor pot fi împușcați imediat. Cei care îi hrănesc riscă amenzi până la 30.000 lei, anunță ministrul Mediului (VIDEO)
Eveniment
Urșii care amenință viața oamenilor pot fi împușcați imediat. Cei care îi hrănesc riscă amenzi până la 30.000 lei, anunță ministrul Mediului (VIDEO)
Profită de oferta de Black Friday la FineStore! Prețurile la mii de băuturi de colecție scad cu până la 70%
Eveniment
Profită de oferta de Black Friday la FineStore! Prețurile la mii de băuturi de colecție scad cu până la 70%
Temperatura de 19 grade nu mai este standardul confortului. Află care este nivelul termic optim pentru confort și economii de până la 15%
Eveniment
Temperatura de 19 grade nu mai este standardul confortului. Află care este nivelul termic optim pentru confort și economii de până la 15%
Milionarul din spatele lui George Simion, sechestru pe avere. Fraudă de 22 de milioane de lei
Eveniment
Milionarul din spatele lui George Simion, sechestru pe avere. Fraudă de 22 de milioane de lei
Incident grav în București: Un cablu de tramvai a căzut peste un om aflat pe trotuar. Traficul, blocat în zonă. Cum s-a întâmplat totul
Eveniment
Incident grav în București: Un cablu de tramvai a căzut peste un om aflat pe trotuar. Traficul, blocat în zonă. Cum s-a întâmplat totul
Românii care trăiesc în Germania, șocați de legile bizare. Ce reguli absurde le aduc amenzi uriașe (VIDEO)
Eveniment
Românii care trăiesc în Germania, șocați de legile bizare. Ce reguli absurde le aduc amenzi uriașe (VIDEO)
Ultima oră
20:11 - Ministerul Educației promite prime pentru profesori din fonduri europene. Cât valorează și când ajung banii în conturi
20:06 - Vedetele, în febra cumpărăturilor de Black Friday! Cine comandă, cine se abține?
20:05 - Premieră în justiția ucraineană. Militar rus, condamnat executarea unui prizonier de război
19:32 - Avocații lui Călin Georgescu contestă rechizitoriul Parchetului General. Cererea a fost depusă la Curtea de Apel București
19:31 - Primele declarații ale premierului Bolojan în scandalul Fănel Bogos. Ce spune șeful Guvernului despre întâlnirea cu afaceristul
19:28 - Unul din cinci români recunoaște că a condus după ce a băut. Ce părere au șoferii despre sancțiuni mai dure
18:57 - Un nou trend periculos a ajuns și în România. În ce constă „Raw Egg Trend” și la ce riscuri se expun cei care îl încearcă
18:32 - Putin renunță la unul dintre cei mai fideli colaboratori. Serghei Lavrov concediat după anularea summitului de la Budapesta
17:58 - Charlie Ottley este cetățean român. Jurnalistul britanic a depus jurământul în prezența ministrului Justiției
17:41 - Cât de ușor se ajunge la premierul Bolojan. Cum explică șeful PNL Vaslui că l-a băgat pe Fănel Bogos la Palatul Victoria