Poliția din Germania a reținut un român, suspectat că a pictat svastici cu propriul sânge pe mai multe mașini și clădiri din Hanau.

Câte mașini a vandalizat un român în Germania, desenând pe ele svastici

Poliția din Germania a anunțat joi că a reținut un român în vârstă de 31 de ani, suspectat că a pictat svastici cu propriul sânge pe zeci de mașini, câteva cutii poștale și fațade de clădiri în centrul orașului Hanau.

Ofițerii au fost alertați miercuri seară de un bărbat care observase o svastică pictată cu un lichid roșiatic pe capota unei mașini parcate. Poliția a declarat că aproape 50 de mașini au fost vandalizate de român.

Testarea rapidă a lichidului a stabilit că acesta era, de fapt, sânge uman, potrivit .

De ce ar fi desenat românul svastici pe mașini și clădiri

Joi după-amiază, bărbatul a fost arestat la domiciliul său din Hanau, după ce a fost informat de un martor.

„Era încă sub influența puternică a alcoolului, iar motivul său pare a fi unul extrem de personal și legat de locul de muncă. În prezent, este examinat la un spital de psihiatrie”, a spus purtătorul de cuvânt al , Thomas Leipold. El a adăugat că bărbatul avea răni care păreau să fie autoprovocate.

Cum au comentat autoritățile locale incidentul în care un român a desenat svastici pe clădiri

Joi dimineață, înainte ca suspectul să fie arestat, primarul orașului, Claus Kaminsky, s-a declarat șocat de incident.

Hanau a fost în prima pagină a ziarelor acum cinci ani, când un atacator german a împușcat și ucis nouă persoane cu rădăcini imigrante. Atacul violent a avut loc într-un bar din oraș, fiind unul dintre cele mai grave cazuri de terorism care a avut loc vreodată, în Germania.

„Mai ales în orașul nostru, care a fost profund afectat de atacul rasist din 19 februarie 2020, un astfel de act provoacă o profundă consternare. Svasticile nu au ce căuta în Hanau. Nu vom permite ca astfel de simboluri să semene frică sau dezbinare”, a spus el. Edilul a adăugat și că autoritățile locale au depus o plângere penală.