Un grav accident rutier, în care a fost implicată și o autospecială de poliție s-a petrecut pe DN 5 Giurgiu-Bucureşti, în afara localităţii Călugăreni. Doi agenți au ajuns la spital pentru îngrijiri.

Accident rutier cu polițiști pe DN 5

Doi fost transportaţi la spital după ce autospeciala cu care se deplasau a fost implicată într-un accident rutier în afara localității Călugăreni. Mașina, care circula semnalele acustice şi luminoase în funcţiune, a fost acroșată de un alt autovehicul și aruncată de pe șosea.

„În această seară, pe DN 5, Giurgiu-Bucureşti, în afara localităţii Călugăreni, pe sensul de mers către Bucureşti, a avut loc un eveniment rutier, soldat cu rănirea a două persoane. Din primele cercetări, a reieşit faptul că, un bărbat, de 31 de ani, din judeţul Ilfov, în timp ce conducea un autoturism, în afara localităţii Călugăreni, din cauze ce urmează a fi stabilite ulterior, a acroşat o autospecială de poliţie, aflată în mers, cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune”, se arată într-un comunicat de presă emis de .

Potrivit sursei citate, echipajul de poliție circula regulamentar și a făcut semn conducătorului auto să oprească. Acesta nu a respectat indicații pe care le-a primit și așa s-a ajuns la accident.

„Precizăm faptul că, echipajul de poliţie a efectuat semnal regulamentar de oprire conducătorului auto, însă acesta nu a respectat indicaţiile poliţiştilor”, se mai arată în comunicat.

Cei doi agenți au fost răniți în impact

Potrivit IPJ Giurgiu, în urma acestui accident rutier, mașina de poliție a fost aruncată de pe șosea. Iar în urma impactului, cei doi agenți de poliție au fost răniți. Aceștia au solicitat ajutor prin , iar la locul accidentului a ajuns o ambulanță care i-a preluat.

Polițiștii au fost transportaţi la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Atât conducătorul autospecialei de poliţie, cât şi celălalt conducător auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul rutier a avut loc.