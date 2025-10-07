Poliția a lansat o nouă sesiune de înscriere la școlile de formare a viitorilor agenți. Cei interesați de o carieră într-o astfel de structură se pot înscrie până pe 17 octombrie, la una dintre cele două unități care au scos locuri la .

Poliția recrutează pentru școlile de agenți

Ministerul Afacerilor Interne a scos la admitere un număr total de 1.640 de locuri la cele două școli de agenți, de la Câmpina și Cluj Napoca. La au fost aprobate 1.340 de locuri. Pe de altă parte, la Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca au fost scoase la concurs doar 300 de locuri.

Cei interesați, care îndeplinesc condițiile pot depune cerererile de înscriere până pe 17 octombrie, urmând ca până pe 3 noiembrie să-și completeze și să depună dosarele de candidați. Ca o noutate, în acest an, cererile înscriere se transmit exclusiv în format electronic pe email ale inspectoratelor județene (IPJ) pe raza cărora își au domiciliile candidații. Mai exact, solicitările de înscriere nu se mai transmit direct la școlile de poliție.

De menționat că emailul cu poate fi transmisă chiar și în zilele de sâmbătă și duminică, iar candidații interesați pot opta pentru ambele școli ori doar pentru una dintre acestea. Ulterior, până pe 3 noiemhrie, candidații trebuie să-și pregătească dosarele de candidat pe care să le depună tot la sediile IPJ.

Ce trebuie să conțină dosarele de înscriere

Candidații care doresc să lucreze în Poliția Română și să participe la viitoarea sesiune de admitere pentru școlile de agenți trebuie să-și pregătească un dosar de candidat. Acesta trebuie să conțină mai multe documente, după cum urmează:

Cererea de înscriere;

CV;

copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului;

copii după actul de identitate, carnetul de muncă/certificatul cu stagiu de cotizare și/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă și, dacă este cazul, ale livretului militar;

copii ale certificatului de naștere al candidatului, soțului/soți ei și fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum și, după caz, ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă;

autobiografia și tabelul nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului;

cazierul judiciar;

o fotografie color 9×12 cm;

fișa medicală-tip de încadrare în MAI;

declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare.

Condițiile de admitere în Poliția Română

Pentru a fi admis la una dintre școlile de agenți de poliție, candidații trebuie să îndeplinească mai multe , după cum urmează:

să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

să cunoască limba română, scris și vorbit;

să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului acesta;

să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;

să aibă capacitate deplină de exercițiu;

să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;

să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;

să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe față și/sau gât, precum și în alte zone ale capului sau tatuaje ori elemente ornamentale prezente pe alte zone ale corpului care să reprezinte sau să semnifice simboluri, mesaje, sloganuri sau reprezentări de natură să incite la violență, ură sau discriminare ori să aibă conotații politice, fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe;

să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ.

Calendarul probelor de selecție și admitere

Concursul de admitere în școlile de agenți pentru Poliția Română se desfășoară în mai multe etape, conform reglementărilor în vigoare. Cei care se înscriu trebuie să promoveze fiecare dintre aceste etape de selecție. Potrivit programului, după încheierea perioadei de înscriere, candidații vor fi evaluați psihologic și fizic în perioada 7 și 12 noiembrie 2025.

Ulterior, cei care promovează aceste probe vor fi evaluați din perspectiva cunoștințelor teoretice. Această probă a fost stabilită pentru 15 noiembrie 2025 și va fi susținută la sediul unității de învățământ pentru care s-a optat. Este vorba despre un test grilă care conține întrebări din mai multe materii:

limba română;

o limbă străină (engleză sau franceză, la alegere);

legislație specifică Ministerului Afacerilor Interne și a instituțiilor politice;

educație civică și cetățenească;

exerciții de evaluare a capacității de analiză și sinteză și a deprinderii raționamentului logic.

Ultima etapă, înainte de admiterea propriu-zisă constă într-o examinare medicală, ce se va desfășura în perioada 24 noiembrie – 19 decembrie 2025. Candidații vor fi examinați în în ordinea descrescătoare a notelor finale, iar rezultatele finale vor fi afișate până pe 24 decembrie 2025.

Reguli diferite pentru candidații respinși la Academia de Poliție

Candidații care s-au înscris la examenul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, dar nu au fost admiși, se pot înscrie și la școlile de agenți pentru Poliția Română. Aceștia urmează reguli diferite de admitere, conform legii.

Cei care au obținut cel puțin media minimă de admitere, dar fără să prindă un loc, vor fi repartizați, la cerere, pe locurile de la școlile postliceale fără să mai susțină concurs de admitere.

Ei trebuie doar să îndeplinească criteriile de selecție și să-și exprime opțiunile până la data de 20 octombrie 2025. În cazul acestora va fi programată examinarea medicală între 22 octombrie și 11 noiembrie 2025.