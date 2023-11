Activitati de weekend cu prietenii: idei pentru toate gusturile

Weekend-ul este momentul perfect pentru a petrece timp cu prietenii, fie ca o faceti acasa, in oras sau plecati intr-o mini vacanta. Socializarea este esentiala pentru a pastra o legatura puternica cu cei dragi, unde mai pui ca te ajuta sa scapi de stres si sa iti reincarci bateriile. In plus, sfarsitul de saptamana este cea mai buna alegere, mai ales daca programul din timpul saptamanii nu va permite sa va intalniti prea des.

Daca nu mai ai idei cand vine vorba de activitati alaturi de prieteni, am pregatit pentru tine o lista care sa iti trezeasca inspiratia

Cocktail hour

Weekend-ul este momentul perfect pentru a savura o bautura gustoasa si a descoperi noi combinatii de ingrediente care sa iti rasfete papilele gustative. Nu trebuie neaparat sa iesiti in oras pentru a va bucura de cocktail hours. Poti organiza o astfel de intalnire acasa, unde sa preparati impreuna retete de cocktail-uri care va trezesc inspiratia.

Vestea buna este ca in ziua de azi gasesti sute de retete de cocktail-uri pe care sa le incerci, de la cele pe baza de prosescco sau cele non-alcoolice si pana la cele pe baza de tarie. Daca vrei sa testezi combinatii inedite, cauta retete ce nu sunt atat de populare, precum cele cu tequila. In plus, pe altex.ro poti achizitiona de la branduri mari la super preturi.

Nu uita sa adaugi si cateva gustari in meniu, de la platouri cu branzeturi sau carne maturata si pana la mini sandwich-uri sau chips-uri homemade.

O vizita la muzeu

Cine a spus ca arta este doar pentru cei ce lucreaza in domenii conexe? Oricine se poate bucura de arta, indiferent de varsta sau ocupatie. Iti poti lua gasca de prieteni la o expozitie de arta, fie la o galerie, fie la un muzeu. Din fericire, ai de unde alege, asa ca ramane sa decideti impreuna daca preferati pictura, sculptura, fotografie sau orice alt tip de arta.

Jocuri de societate

Jocurile nu sunt doar pentru cei mici. Exista o multime de jocuri de care se pot bucura si adultii, mai ales cand vine vorba de jocuri de societate. Va puteti juca Alias, Activity, Twister, Monopoly sau Catan fie la o cafenea ce ofera astfel de variante, fie acasa la unul dintre voi.

Seara de jocuri poate fi insotita de bauturi gustoase, de la vin si pana la ceaiuri sau ciocolata calda, dupa preferinte.

Escape room

Un escape room este varianta plina de adrenalina a unui puzzle. Practic, tu si prietenii tai veti fi inchisi intr-o camera misterioasa timp de o ora si aveti ca misiune sa gasiti indiciile necesare pentru a descuia camera inainte ca timpul sa se scurga. Gasesti numeroase locatii de acest tip, cu tematici diverse. Unele sunt inspirate de francize populare, precum Harry Potter, iar altele de filmele de groaza.

In concluzie, weekend-ul cu prietenii nu trebuie sa fie plictisitor si nici sa repetati aceleasi activitati la nesfarsit. Utilizeaza lista de mai sus pentru a propune noi activitati pline de distractie in cercul tau de amici.