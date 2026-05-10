Cupa Mondială din 2026 aduce deja discuții serioase nu doar despre favorite, loturi și stadioane, ci și despre un adversar imposibil de controlat: vremea. Organizatorii, echipele și suporterii urmăresc cu atenție prognozele, mai ales că turneul din Statele Unite, Canada și Mexic ar putea fi marcat de temperaturi extreme, furtuni și probleme de calitate a aerului.

Cât de mult poate influența căldura campionatul

Cu doar câteva săptămâni înaintea startului competiției, specialiștii atrag atenția că mai multe orașe gazdă intră vara într-o zonă climatică dificilă. În sudul Statelor Unite și în nordul Mexicului, maximele obișnuite urcă frecvent între 33 și 36 de grade Celsius, iar în episoadele intense pot atinge chiar 40 de grade.

Situația devine și mai complicată atunci când umiditatea ridicată amplifică stresul termic și face ca organismul să elimine mai greu căldura acumulată. În Miami, spre exemplu, o temperatură de 32 de grade poate fi percepută mult mai sever, apropiindu-se de 43 de grade la nivel resimțit.

FIFA a admis deja riscurile și, ca parte a măsurilor de protecție, a introdus pauze obligatorii de hidratare. Oficialii au explicat că acestea fac parte din „angajamentului pentru protejarea jucătorilor”.

În timpul a Cluburilor de anul trecut, șase meciuri au fost afectate de temperaturi ridicate și furtuni, inclusiv o întârziere de două ore la partida dintre Chelsea F.C. și S.L. Benfica. Acest lucru l-a determinat pe Enzo Maresca, antrenorul lui Chelsea la acea vreme, să spună că „probabil nu este locul potrivit pentru această competiție”, scrie .

Ce spun studiile despre riscul real pentru sportivi

Un indicator urmărit atent este WBGT, indicele care măsoară stresul termic suportat de corp în condiții reale de joc. Un nivel de aproximativ 28 de grade este considerat deja critic pentru sportivii de performanță, relatează observatornews.ro.

Un studiu publicat în 2025 în International Journal of Biometeorology a concluzionat că „14 dintre cele 16 locații gazdă au depășit un WBGT de 28°C într-o după-amiază de vară”. În orașe precum Miami, Houston, Dallas, Atlanta, Kansas City sau Monterrey, valorile pot urca chiar spre 32 de grade, nivel asociat unui stres termic extrem.

Dacă temperaturile ridicate reprezintă o problemă constantă, furtunile pot produce cele mai vizibile întreruperi ale programului competițional. Zone precum Miami, Houston sau Atlanta sunt cunoscute pentru descărcările electrice rapide, mai ales în a doua parte a zilei.

Experiența recentă confirmă riscul, după ce mai multe meciuri de la competițiile FIFA precedente au fost întârziate, inclusiv un duel care a început cu două ore mai târziu.

Cum pot afecta incendiile și fumul experiența fanilor

Pe lângă caniculă și furtuni, organizatorii urmăresc atent și sezonul incendiilor de vegetație, început deja devreme în America de Nord. În ultimii ani, fumul transportat pe distanțe uriașe a afectat inclusiv orașe aflate la mii de kilometri.

FIFA nu are momentan un prag fix pentru suspendarea meciurilor din cauza poluării aerului, iar deciziile vor fi luate local, în funcție de recomandările medicale și de condițiile din teren.