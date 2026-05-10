Schimbarea identității vizuale la Dinamo, anunțată la începutul lunii mai, a deschis una dintre cele mai intense dezbateri din jurul clubului din ultimii ani. Reacția suporterilor a fost rapidă, puternică și, pentru conducere, imposibil de ignorat. După valul de critici, oficialii clubului au revenit acum cu un nou mesaj.

Cum a început controversa din jurul noii sigle

Totul a pornit pe 4 mai, când președintele clubului, Andrei Nicolescu, a prezentat public noua emblemă a lui . Planul anunțat atunci prevedea ca noua identitate vizuală să intre oficial în vigoare de la 1 iulie 2026, odată cu startul noului sezon.

Momentul, însă, nu a fost primit așa cum se aștepta conducerea, iar reacțiile negative au apărut aproape imediat. O parte importantă a suporterilor a criticat designul și a susținut că noua variantă nu reflectă istoria, simbolurile și identitatea construită în jurul clubului.

De ce au reacționat atât de dur suporterii dinamoviști

Nemulțumirile au venit atât din mediul online, cât și din partea principalelor galerii ale echipei. Unii suporteri au mers chiar mai departe și au transmis că își pot reconsidera susținerea dacă proiectul va continua fără consultare.

Tensiunea a fost amplificată și de contextul sportiv, deoarece prezentarea noii identități a venit la scurt timp după un rezultat negativ în campionat. Pentru mulți dintre fani, momentul ales a părut complet nepotrivit.

În fața reacțiilor tot mai numeroase, conducerea clubului a decis să oprească temporar procesul și să redeschidă discuția, relatează Adevărul.

Ce mesaj a transmis oficial clubul Dinamo

Duminică, 10 mai 2026, clubul a publicat un comunicat prin care anunță formarea unui grup de lucru dedicat proiectului.

„Dragi suporteri dinamoviști,

Revenim cu o actualizare privind identitatea vizuală a clubului. Formăm un grup de lucru dedicat optimizării variantei prezentate, astfel încât să ajungem, împreună, la cea mai bună soluție pentru identitatea vizuală a clubului.”

Cum va fi luată decizia finală

Oficialii au invitat Peluza Cătălin Hîldan, Peluza SUD Dinamo și Programul „Doar București” să desemneze reprezentanți până pe 14 mai. Până la finalizarea consultărilor, proiectul noii embleme rămâne în așteptare.