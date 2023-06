Actorul din Pirații din Caraibe, Sergio Calderon, a murit la 77 de ani. A avut o carieră de șase decenii

Sergio Calderon este actorul renumit care a jucat în unele dintre cele mai cunoscute și de succes filme, și Men în Black, s-a stins din viață la vârsta de 77 de ani.

Familia sa a transmis că a decedat la spital din cauza naturale, conform Daily Mail.

Actorul a avut o carieră de șase decenii și a jucat în peste 40 de filme de la Hollywood.

În ce filme a mai jucat Sergio Calderon

Unele dintre cele mai cunoscute roluri ale sale a fost Vallenueva, unde a jucat alături de în Pirații din Caraibe 3: At World’s End. A mai jucat în Men in Black în 1997.

Într-un interviu carea a avut loc cu puțin timp înainte să moară, a declarat că îi plăcea să aibă roluri „ticăloase”.

„Îmi place să interpretez astfel de personaje, pentru că oamenii mă urăsc cu adevărat. Îmi spun pe străzi cât de mult mă urăsc. Dar pentru mine, acesta este succesul meu. Pentru că înseamnă că am putut convinge oamenii cu ceea ce am făcut”, a spus el într-un interviu pentru The Los Angeles Times.

Actorul s-a născut într-un sat mic din Mexic și s-a mutat în Mexico City la vârsta de 10 ani. El a obținut primul rol în 1970 în The Bridge in the Jungle.

Apoi, Calderon s-a mutat în Los Angeles unde a primit cardul Screen Actors Guild pentru rolul pe care l-a avut în The In-Laws.

Fanii, întristați de veste

Fanii săi au fost devastați de veste și au postat diferite mesaje pe Twitter.„Odihnește-te în pace, Sergio. Aștept cu nerăbdare să aud memoriale de la colegii tăi. Talentul, spiritul și moștenirea lui Sergio Calderon va trăi!”.

„Sunt atât de trist că Sergio Calderón a murit. Tocmai am citit acel articol minunat despre el și în LA Times”.