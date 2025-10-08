Acvaplanarea este un fenomen periculos care apare pe șosele atunci când plouă foarte puternic, așa cum s-a întâmplat în aceste zile. Practic, șoseaua acoperită cu apă se transformă într-o suprafață imprevizibilă, iar riscurile de accident cresc.

Ce este acvaplanarea

Fenomenul apare pe timpul ploios, pe șosele, când anvelopele unui autovehicul care circulă cu viteză poate pierde contactul cu asfaltul, pentru mai puțin de o secundă. În acest moment intervine acvaplanarea, fenomen foarte periculos care poate produce .

Fenomenul se producă atunci când întrea și șosea se interpune un strat continuu de apă care împiedică aderența roților la asfalt. Mașina devine mai greu de controlat, deoarece, la viteze mari, canelurile din banda de rulare nu mai reușesc să evacueze volumul de apă din fața anvelopei. Practic, roata se învârte în gol, pierzând contactul cu asfaltul, iar mașina mașina alunecă pe pelicula de apă, devenind greu de controlat.

Acvaplanarea, ca fenomen, reprezintă un pericol major deoarece se pierde puterea de tracțiune, direcția și capacitatea de frânare. Într-o astfel de situație, sistemele de asistență precum ABS sau ESP nu mai funcționează. De aceea, oprirea durează mai mult, ceea ce duce la derapaje necontrolate și reacții întârziate, care se manifestă mai ales în curbe sau la schimbări bruște de bandă.

Cum se recunoaște fenomenul și cum este evitat accidentul

Primul semn care indică că a ntervenit acvaplanarea și că mașina a pierdut contactul cu șoseaua este ușurarea volanului. Practic, direcția devine „moale”, iar roata nu mai transmite vibrațiile specifice contactului cu asfaltul. În același timp, vehiculul nu mai răspunde la viraje scurte și circulă în linie dreaptă ca și cum ar pluti.

Al doilea semn este creșterea turației, fără să fie urmată și de creșterea vitezei, la mașinile cu transmisie automată, sau lipsa frânării eficiente, indiferent de forța cu care este apăsată pedala.

Pentru a evita o , șoferul trebuie să-și păstreze calmul și să evite bruscarea mașinii. Experții în condus recomandă, când apare acvaplanarea, ca accelerația să fie redusă progresiv, iar volanul să fie ținut ferm, drept. Trebuie evitată frânarea bruscă, fiind de preferat ca viteza să se reducă natural până când anvelopele recapătă aderența la șosea. La cutiile manuale, se recomandă și decuplarea tracțiunii prin apăsarea ambreiajului.

În al doilea rând, până când roțile se așează pe asfalt, trebuie evitate schimbarea de bandă sau virajele scurte. Corectarea direcției trebuie să se facă lent și în unghiuri cât mai mici. Apoi, pentru a stabiliza mașina, după ce roțile au revenit pe asfalt, trebuie că frâna să fie călcată ușor, cu presiune progresivă.

Mașina trebuie pregătită pentru a evita acvaplanarea

Atunci când vremea este ploioasă, iar călătoria cu mașina nu poate fi amânată, este nevoie de mai multe pregătiri. În primul rând, anvelopele trebuie să fie în bună stare. Iar pentru aceasta este nevoie de o verificare perioadică a presiunii care trebuie menținută la valorile recomandate de producător. Dacă presiunea este prea mică, scade capacitatea de evacuare a apei.

Adâncimea benzii de rulare trebuie să fie de cel puțin 1,6 mm (minimul legal în UE), dar, practic, trebuie luată în considerare schimbare la 3 mm pentru pneuri de vară și 4 mm pentru pneuri all-season/iarna, când plouă des și rece. Anvelopele trebuie să fie de calitate, cu aderență la carosabilul ud și cu un design al canalelor care oferă siguranță. Rotirea periodică a roților și geometria corectă păstrează uzura uniformă și mențin performanța.

La drum, viteza trebuie adaptată la condițiile meteo, la vizibilitate și la cantitatea de apă de pe carosabil. Dacă apa s-a depus într-o cantitate mare, iar șoseaua este acoperită, viteza de siguranță trebuie să fie mai mică. Pentru a evita acvaplanarea este trebuie evitați torenții care se formează pe marginea drumului, peste marcajele groase de vopsea sau peste denivelări unde apa băltește.

În trebuie menținută o distanță mai mare față de vehiculul din față pentru a evita valul de apă care se formează în urma acestuia. În acest context, se recomandă circulația pe urmele lăsat de mașinile din față deoaree acolo apa a fost deja parțial evacuată.