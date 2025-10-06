Primele ninsori de la munte au declanșat un val de solicitări în service-urile auto, mulți șoferi grăbindu-se să-și monteze anvelope de iarnă. În acest context, Registrul Auto Român (RAR) a emis un comunicat prin care clarifică regulile privind echiparea autovehiculelor și combaterea informațiilor false apărute recent pe internet despre cauciucurile „all season” și presupusele modificări ale .

Ce a transmis Registrul Auto Român

„Am observat apariția unor articole de tip clickbait, cu titluri alarmiste de genul „vești de ultimă oră pentru toți șoferii” sau „amenzi uriașe pentru cei cu cauciucuri all season”. Acestea sunt neadevărate și nu reflectă legislația actuală. Nu s-a modificat nimic în Codul Rutier privind echiparea vehiculelor în sezonul rece”, au transmis reprezentanții RAR.

Ce anvelope de iarnă sunt considerate legale

Potrivit instituției, sunt considerate anvelope legale de iarnă cele care poartă marcajul M+S, M.S. sau M&S, simboluri ce indică faptul că pot fi folosite pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

„Denumirea all season este una comercială și nu garantează automat că anvelopa respectă cerințele tehnice pentru iarnă. Șoferii trebuie să verifice prezența acestor marcaje pe cauciucuri, altfel riscă amenzi dacă sunt surprinși circulând în condiții de iarnă fără echiparea corespunzătoare”, a explicat RAR, într-o postare pe .

Ce trebuie să verifici, dacă folosești anvelope all season

Cătălin Bălan, mecanic auto cu peste 15 ani de experiență, confirmă importanța detaliilor tehnice:

„În fiecare toamnă vedem același fenomen: șoferii vin pe ultima sută de metri. Cei care au cauciucuri all season trebuie să se uite la marcaj. Am avut clienți convinși că sunt în regulă, dar anvelopele lor nu aveau M+S. Într-un eventual control, riscă amendă, iar în caz de accident, pot avea probleme și cu asigurarea”.

Tot el atrage atenția și asupra uzurii: „După 4-5 ani, cauciucurile îmbătrânesc, indiferent cât de puțin au fost folosite. Dacă prezintă fisuri sau uzură neregulată, e mai sigur să le înlocuiți. Un set bun de anvelope de iarnă poate face diferența între o oprire la timp și un accident”

Ce amenzi riscă șoferii fără anvelope de iarnă

Lipsa anvelopelor potrivite atunci când drumul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei se sancționează cu amenzi din clasa a IV-a, între 9 și 20 de puncte-amendă, adică între 1.305 și 2.900 de lei. RAR subliniază că scopul nu este sancționarea, ci siguranța rutieră:

„Vrem ca șoferii să fie corect informați și să evite capcanele dezinformării. Înainte de a crede titluri alarmiste de pe internet, verificați sursele oficiale. Pregătiți mașina pentru iarnă la timp, pentru că siguranța pe drum nu ține de sezonul știrilor, ci de responsabilitatea fiecărui șofer”, au mai menționat reprezentanții RAR.