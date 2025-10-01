Cauciucurile de iarnă sunt esențiale odată cu venirea frigului și apariția condițiilor dificile pe carosabil. Chiar dacă legea nu impune o dată exactă pentru montarea lor, acestea devin obligatorii atunci când drumurile sunt acoperite de zăpadă, gheață sau polei. Pentru a fi recunoscute ca legale, anvelopele trebuie să aibă inscripționate marcajele speciale care atestă utilizarea lor în sezonul rece.

Ce marcaj trebuie să aibă cauciucurile de iarnă pentru a fi legale

Conform , anvelopele de iarnă sunt obligatorii atunci când carosabilul este acoperit de zăpadă, gheață sau polei, indiferent de perioada din an. Pentru a fi recunoscute ca legale, acestea trebuie să fie inscripționate cu simbolul M+S (Mud and Snow), care indică faptul că sunt proiectate special pentru condiții de drum alunecos. Sunt acceptate și variante precum M.S. sau M&S, toate având aceeași semnificație.

Dacă acest marcaj lipsește, anvelopele nu sunt considerate oficial de iarnă, chiar dacă au un profil adânc sau par adecvate pentru sezonul rece. În astfel de situații, șoferii care circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă sau polei riscă sancțiuni din clasa a IV-a de amenzi, cuprinse între 9 și 20 de puncte de amendă (adică între 1.305 și 2.900 lei), dar și reținerea certificatului de înmatriculare al vehiculului până la remedierea situației.

De ce este important marcajul M+S pe cauciucurile de iarnă

Marcajul M+S atestă faptul că anvelopele de iarnă sunt realizate dintr-o compoziție specială și au un profil al benzii de rulare adaptat condițiilor dificile de drum. Datorită canelurilor mai adânci și materialelor elastice, aceste cauciucuri oferă o aderență mai bună pe polei și zăpadă, reducând semnificativ riscul de accidente. În lipsa acestor specificații, mașina devine dificil de controlat, mai ales în cazul frânărilor bruște sau pe porțiunile în rampă.

Ce riscă șoferii care circulă fără cauciucuri de iarnă

Cei care aleg să conducă fără riscă nu doar sancțiuni financiare, ci și refuzul despăgubirilor din partea companiilor de asigurări, în caz de accident. Verificarea inscripției M+S pe anvelope nu este doar o obligație legală, ci și o măsură de siguranță rutieră. În sezonul rece, cauciucurile de iarnă pot face diferența între o călătorie sigură și o experiență periculoasă pe șosele.