B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Cauciucuri de iarnă: greșeala pe care o fac mii de șoferi și care aduce amenzi uriașe

Cauciucuri de iarnă: greșeala pe care o fac mii de șoferi și care aduce amenzi uriașe

Ana Beatrice
01 oct. 2025, 14:32
Cauciucuri de iarnă: greșeala pe care o fac mii de șoferi și care aduce amenzi uriașe
Sursa foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce marcaj trebuie să aibă cauciucurile de iarnă pentru a fi legale
  2. De ce este important marcajul M+S pe cauciucurile de iarnă
  3. Ce riscă șoferii care circulă fără cauciucuri de iarnă

Cauciucurile de iarnă sunt esențiale odată cu venirea frigului și apariția condițiilor dificile pe carosabil. Chiar dacă legea nu impune o dată exactă pentru montarea lor, acestea devin obligatorii atunci când drumurile sunt acoperite de zăpadă, gheață sau polei. Pentru a fi recunoscute ca legale, anvelopele trebuie să aibă inscripționate marcajele speciale care atestă utilizarea lor în sezonul rece.

Ce marcaj trebuie să aibă cauciucurile de iarnă pentru a fi legale

Conform legislației rutiere din România, anvelopele de iarnă sunt obligatorii atunci când carosabilul este acoperit de zăpadă, gheață sau polei, indiferent de perioada din an. Pentru a fi recunoscute ca legale, acestea trebuie să fie inscripționate cu simbolul M+S (Mud and Snow), care indică faptul că sunt proiectate special pentru condiții de drum alunecos. Sunt acceptate și variante precum M.S. sau M&S, toate având aceeași semnificație.

Dacă acest marcaj lipsește, anvelopele nu sunt considerate oficial de iarnă, chiar dacă au un profil adânc sau par adecvate pentru sezonul rece. În astfel de situații, șoferii care circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă sau polei riscă sancțiuni din clasa a IV-a de amenzi, cuprinse între 9 și 20 de puncte de amendă (adică între 1.305 și 2.900 lei), dar și reținerea certificatului de înmatriculare al vehiculului până la remedierea situației.

De ce este important marcajul M+S pe cauciucurile de iarnă

Marcajul M+S atestă faptul că anvelopele de iarnă sunt realizate dintr-o compoziție specială și au un profil al benzii de rulare adaptat condițiilor dificile de drum. Datorită canelurilor mai adânci și materialelor elastice, aceste cauciucuri oferă o aderență mai bună pe polei și zăpadă, reducând semnificativ riscul de accidente. În lipsa acestor specificații, mașina devine dificil de controlat, mai ales în cazul frânărilor bruște sau pe porțiunile în rampă.

Ce riscă șoferii care circulă fără cauciucuri de iarnă

Cei care aleg să conducă fără cauciucuri de iarnă riscă nu doar sancțiuni financiare, ci și refuzul despăgubirilor din partea companiilor de asigurări, în caz de accident. Verificarea inscripției M+S pe anvelope nu este doar o obligație legală, ci și o măsură de siguranță rutieră. În sezonul rece, cauciucurile de iarnă pot face diferența între o călătorie sigură și o experiență periculoasă pe șosele.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Drumurile montane închise temporar din cauza ninsorilor. Ce recomandă poliția șoferilor
Auto
Drumurile montane închise temporar din cauza ninsorilor. Ce recomandă poliția șoferilor
De la 1 octombrie, dispare firma care vindea cel mai ieftin RCA în România. Motivul pentru care a fost interzisă de ASF
Auto
De la 1 octombrie, dispare firma care vindea cel mai ieftin RCA în România. Motivul pentru care a fost interzisă de ASF
Pericol pe șoselele din România. Defecțiune gravă la mai multe modele BMW. Producătorul cheamă mașinile în service
Auto
Pericol pe șoselele din România. Defecțiune gravă la mai multe modele BMW. Producătorul cheamă mașinile în service
China schimbă legea. Noi reguli pentru exportul mașinilor electrice. Ce probleme aduce această decizie
Auto
China schimbă legea. Noi reguli pentru exportul mașinilor electrice. Ce probleme aduce această decizie
Producătorul auto BYD estimează o majorare a exporturilor. Chinezii se bazează pe noile modele electrice
Auto
Producătorul auto BYD estimează o majorare a exporturilor. Chinezii se bazează pe noile modele electrice
Trei greșeli banale care strică mașina. Avertismentul unui mecanic auto
Auto
Trei greșeli banale care strică mașina. Avertismentul unui mecanic auto
Europa: Renault și Audi, depășiți de producătorii auto chinezi. Iată ce arată cifrele
Auto
Europa: Renault și Audi, depășiți de producătorii auto chinezi. Iată ce arată cifrele
Care este cel mai nou model de SUV disponibil de vânzare în România? Este mai ieftin decât Dacia Bigster
Auto
Care este cel mai nou model de SUV disponibil de vânzare în România? Este mai ieftin decât Dacia Bigster
Codul Rutier 2025 introduce reguli stricte la semafoare. Ce riscă șoferii care nu opresc la galben
Eveniment
Codul Rutier 2025 introduce reguli stricte la semafoare. Ce riscă șoferii care nu opresc la galben
Mașini care pot depăși 600.000 km fără reparații majore. Ce trebuie să știi pentru ca motorul și transmisia să reziste
Auto
Mașini care pot depăși 600.000 km fără reparații majore. Ce trebuie să știi pentru ca motorul și transmisia să reziste
Ultima oră
15:33 - Nicușor Dan a refuzat să promulge această lege. Ce motive a invocat președintele României
15:32 - Secretele unei cărni fragede. Metode simple pe care oricine le poate folosi
15:30 - Aroganță la o șoferiță din Argeș. A condus sub influența alcoolului la 82 de ani. Cum au reacționat polițiștii
15:13 - A murit un fost consilier al lui Ion Iliescu. Diplomat de carieră, a reprezentat România în Austria
15:06 - Alertă pe piața auto: Un cunoscut producător a rechemat mai multe autovehicule în service din cauza unei defecțiuni la pedala de frână
15:06 - Elena Mateescu avertizează: ploi torențiale, vânt puternic și ninsori viscolite în România
15:05 - Ce a cerut Călin Georgescu, la ieșirea de la IPJ Ilfov: “În ceea ce mă privește …”
15:01 - Sobele pe lemne, la fel de nocive ca fumatul? Cercetătorii avertizează asupra pericolelor ascunse pentru plămâni
14:54 - Paula Seling a dezvăluit la ce alimente a renunțat pentru a ajunge la forma dorită
14:37 - Au început preînscrierile pentru e-vouchere. Cine poate obține un ajutor financiar de 7.900 de euro