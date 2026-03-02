B1 Inregistrari!
Ademeniți cu partide de amor, trei bucureșteni s-au trezit jefuiți. Cum s-a întâmplat

Traian Avarvarei
02 mart. 2026, 13:46
Cuprins
  1. Cum au fost păcăliți bărbații
  2. Cum s-a apărat tânăra

Trei bărbați din București ademeniți de o tânără cu partide de amor s-au trezit că sunt jefuiți.

Cum au fost păcăliți bărbații

Tânăra de 20 de ani ademenea bărbații prin intermediul unui cont de Tinder. Ea le promitea servicii sexuale contra cost și le propunea să se vadă la ea acasă ori în spații publice. Numai că atunci când se întâlneau, în scenă apărea iubitul ei, care-i amenința pe bărbați cu un cuțit și un pistol de jucărie și-i lăsa fără bani.

Toate victimele sunt din Sectorul 5 al Capitalei.

Pe 21 februarie, într-un parc din Sectorul 5, un bărbat a rămas astfel fără 600 de lei, iar pe 26 februarie, în casa fetei, un altul a rămas fără 500 de lei.

Totul s-a aflat în noaptea de 26 spre 27 februarie. Atunci, în jurul orei 00.30, polițiștii au fost sesizați că un bărbat e agresat într-un imobil din sector. La fața locului a fost găsită victima de 24 de ani, care avea urme de violență pe față. Bărbatul a fost transportat la spital.

În imobil era și tânărul de 18 ani, iubitul fetei, care l-a amenințat cu o armă albă și l-a lăsat fără 1.000 de lei și 200 de dolari.

Polițiștii au stabilit ce s-a întâmplat și, făcând cercetări pe mai departe, au descoperit și celelalte două cazuri.

Cum s-a apărat tânăra

Tânărul de 18 ani a fost inițial reținut de polițiști, apoi instanța a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată, informează Observator News.

Fata le-ar fi spus anchetatorilor că iubitul a obligat-o să facă aceste lucruri. Procurorii urmează să verifice dacă acest lucru e adevărat.

