Gazetarul Cristian Tudor Popescu a atras atenția că situația României se înrăutățește cu fiecare zi și că rezolvarea ei nu mai suportă nicio amânare. În consecință, problema nu e să se facă un guvern, ci când anume și dacă acesta va fi credibil pe plan extern.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

CTP: Nicușor Dan nu se grăbește, dar România nu suportă nicio amânare

„Problema nu este să se facă un guvern, problema este în cât timp se face un guvern. Și dacă acest guvern este creditabil în străinătate, pentru că România nu este pe picioarele ei acum. Este la mâna străinătății, stimați suveraniști, care tocmai l-ați dat jos pe Ilie Bolojan! Ați pus România total, în momentul ăsta, la mâna Uniunii Europene, PNRR, investitori străini, agențiile de rating și așa mai departe. Or astea acționează în fiecare zi. Nu stau după negocierile pe care le va oblădui domnul Nicușor Dan cu înțelepciunea sa proverbială acum și cu tendințele sale de a rezolva o problemă în luni, poate chiar ani de zile.

Știți că domnul Nicușor Dan. În schimb, situația României nu suportă nicio amânare. În fiecare zi, România alunecă pe tobogan în acest moment”, a declarat Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.