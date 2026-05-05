B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » CTP: „România nu este pe picioarele ei acum. Este la mâna străinătății, stimați suveraniști, care tocmai l-ați dat jos pe Ilie Bolojan!” (VIDEO)

CTP: „România nu este pe picioarele ei acum. Este la mâna străinătății, stimați suveraniști, care tocmai l-ați dat jos pe Ilie Bolojan!” (VIDEO)

Traian Avarvarei
05 mai 2026, 19:45
CTP: „România nu este pe picioarele ei acum. Este la mâna străinătății, stimați suveraniști, care tocmai l-ați dat jos pe Ilie Bolojan!” (VIDEO)
Captură Video - Europa FM / Youtube

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a atras atenția că situația României se înrăutățește cu fiecare zi și că rezolvarea ei nu mai suportă nicio amânare. În consecință, problema nu e să se facă un guvern, ci când anume și dacă acesta va fi credibil pe plan extern.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

CTP: Nicușor Dan nu se grăbește, dar România nu suportă nicio amânare

„Problema nu este să se facă un guvern, problema este în cât timp se face un guvern. Și dacă acest guvern este creditabil în străinătate, pentru că România nu este pe picioarele ei acum. Este la mâna străinătății, stimați suveraniști, care tocmai l-ați dat jos pe Ilie Bolojan! Ați pus România total, în momentul ăsta, la mâna Uniunii Europene, PNRR, investitori străini, agențiile de rating și așa mai departe. Or astea acționează în fiecare zi. Nu stau după negocierile pe care le va oblădui domnul Nicușor Dan cu înțelepciunea sa proverbială acum și cu tendințele sale de a rezolva o problemă în luni, poate chiar ani de zile.

Știți că nu se grăbește domnul Nicușor Dan. În schimb, situația României nu suportă nicio amânare. În fiecare zi, România alunecă pe tobogan în acest moment”, a declarat Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.

Tags:
Citește și...
Simion: „Ne putem asuma o guvernare atât timp cât AUR e acceptat să desemneze premierul”. Ce condiții are pentru a merge la consultările de la Cotroceni (VIDEO)
Politică
Simion: „Ne putem asuma o guvernare atât timp cât AUR e acceptat să desemneze premierul”. Ce condiții are pentru a merge la consultările de la Cotroceni (VIDEO)
Fritz: Nu vom negocia cu PSD / Ne vom coordona foarte strâns cu PNL în această criză, bineînțeles dacă PNL acceptă invitația noastră (VIDEO)
Politică
Fritz: Nu vom negocia cu PSD / Ne vom coordona foarte strâns cu PNL în această criză, bineînțeles dacă PNL acceptă invitația noastră (VIDEO)
CTP, către Nicușor Dan: „Pentru ce dracului ai fost votat? Ca să vii și să ne spui să rămânem calmi pe locurile noastre, să ne îndreptăm în ordine spre cimitir ca să nu provocăm panică?” (VIDEO)
Politică
CTP, către Nicușor Dan: „Pentru ce dracului ai fost votat? Ca să vii și să ne spui să rămânem calmi pe locurile noastre, să ne îndreptăm în ordine spre cimitir ca să nu provocăm panică?” (VIDEO)
CTP: Principala problemă a lui Bolojan e PNL-ul, care mereu a fost un partid cu multă ipocrizie în el / Rareș Bogdan a sărit din baie azi, a apărut și el ca o floricică, ca o zambilă, să ne spună de interesul național (VIDEO)
Politică
CTP: Principala problemă a lui Bolojan e PNL-ul, care mereu a fost un partid cu multă ipocrizie în el / Rareș Bogdan a sărit din baie azi, a apărut și el ca o floricică, ca o zambilă, să ne spună de interesul național (VIDEO)
Nicușor Dan, după ce Guvernul Bolojan a picat: Invit la calm. Încep cu consultările informale. Înțeleg așteptările românilor și le voi avea în vedere la discuțiile cu partidele (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, după ce Guvernul Bolojan a picat: Invit la calm. Încep cu consultările informale. Înțeleg așteptările românilor și le voi avea în vedere la discuțiile cu partidele (VIDEO)
Tudor Chirilă, despre zidul în care se îndreaptă România: Primul PSD-ist al țării, Nicușor Dan, are o mare parte de vină. Un singur lucru avea de făcut
Politică
Tudor Chirilă, despre zidul în care se îndreaptă România: Primul PSD-ist al țării, Nicușor Dan, are o mare parte de vină. Un singur lucru avea de făcut
Curtea de Apel București îi dă dreptate lui Nicușor Dan în disputa cu AEP. Ce sumă trebuie să plătească instituția după decizia judecătorilor
Politică
Curtea de Apel București îi dă dreptate lui Nicușor Dan în disputa cu AEP. Ce sumă trebuie să plătească instituția după decizia judecătorilor
Conducerea PNL a reconfirmat decizia de a nu mai face alianță cu PSD. Sighiartău: A fost cu majoritate largă
Politică
Conducerea PNL a reconfirmat decizia de a nu mai face alianță cu PSD. Sighiartău: A fost cu majoritate largă
Iulian Fota: „Dacă liberalii ăștia de doi bani vor să stingă lumina, o fac pe barba lor” (VIDEO)
Politică
Iulian Fota: „Dacă liberalii ăștia de doi bani vor să stingă lumina, o fac pe barba lor” (VIDEO)
Ar trebui PNL să rămână la guvernare? Rareș Bogdan: „Trebuie să ne gândim la România și la români. Am multiple supărări legate de mandatul mult prea puțin reformist al premierului Bolojan” (VIDEO)
Politică
Ar trebui PNL să rămână la guvernare? Rareș Bogdan: „Trebuie să ne gândim la România și la români. Am multiple supărări legate de mandatul mult prea puțin reformist al premierului Bolojan” (VIDEO)
Ultima oră
20:44 - Nu cursul valutar este problema. Adevăratul pericol pentru România în 2026, explicat de Daniel Dăianu: „Ar fi o catastrofă”
20:42 - Declin alarmant: somonul atlantic din Spania este pe cale de dispariție. Ce măsuri cer experții
20:39 - Simion: „Ne putem asuma o guvernare atât timp cât AUR e acceptat să desemneze premierul”. Ce condiții are pentru a merge la consultările de la Cotroceni (VIDEO)
20:39 - Ce spun Andrei Aradits despre revenirea la „Te cunosc de undeva” după zvonurile privind anularea show-ului
20:15 - Fritz: Nu vom negocia cu PSD / Ne vom coordona foarte strâns cu PNL în această criză, bineînțeles dacă PNL acceptă invitația noastră (VIDEO)
20:10 - Planurile hackerilor au fost date peste cap de barierele de siguranță ale inteligenței artificiale
20:05 - Curtea de Apel obligă Guvernul să achite restanțele din Justiție. Când trebuie plătiți banii către magistrați
19:54 - Mihai Morar, reacție dură după demiterea lui Ilie Bolojan: „Astăzi, în România s-a stins din nou lumina”
19:38 - Ce este Hantavirus și cum se poate lua infecția care nu are tratament
19:22 - Directorul INSCOP: „În 3 săptămâni de blitzkrieg politic, Ilie Bolojan a crescut cu 8 puncte în clasamentul încrederii”