Cantitatea de pesticide depășește limitele legale mult mai des în cazul produselor importate față de cele produse în Uniunea Europeană.

Care sunt produsele în care crește îngrijorător cantitatea de pesticide

Potrivit , aproximativ 99% dintre probele analizate au respectat limitele stabilite la nivel european, arată raportul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară.

Cu toate acestea, diferențele dintre produsele din UE și cele importate continuă să atragă atenția autorităților. Printre alimentele la care apar tot mai des astfel de depășiri se numără ardeii dulci, unde numărul cazurilor aproape s-a dublat față de 2018.

Tendința este similară și pentru strugurii de masă și uleiul de măsline extravirgin. În plus, ouăle, care nu înregistrau probleme în urmă cu câțiva ani, încep să apară în statistici cu depășiri ale limitelor admise de pesticide.

Din ce țări cele mai multe alimente sunt respinse

Produsele considerate cu risc ridicat la granițele UE sunt respinse mai frecvent decât cele produse în interiorul UE. Din peste 39.000 de probe analizate în 2024, 3,6% au fost respinse și nu au ajuns pe piață.

Cele mai multe probleme au fost identificate la produse precum chimenul din India, rodiile și roșiile din Turcia, dar și în cazul ceaiului verde din China și Vietnam.

Autoritățile sunt în alertă deoarece aceste alimente importate eșuează la controalele de frontieră de trei ori mai des decât cele produse în Uniunea Europeană, potrivit raportului care analizează datele din 2024.

Ce substanțe interzise măresc artificial cantitatea de pesticide

Creșterea nivelului de este legată de etefon, un regulator de creștere folosit pentru grăbirea coacerii. Substanța a fost depistată frecvent în ardei dulci și banane, deși nu este autorizată pentru utilizare la aceste culturi.

Alte depășiri sunt asociate cu substanțe care sunt, în principiu, permise în Uniunea Europeană, dar doar în limite stricte. Insecticidul flonicamid, utilizat pentru combaterea dăunătorilor, și erbicidul glufosinat, folosit împotriva buruienilor, au fost găsite în concentrații peste pragurile legale.

Care este pericolul pentru consumatori

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară subliniază că depășirea limitelor nu înseamnă automat un pericol pentru sănătate.

Pragurile sunt stabilite mult sub nivelurile considerate riscante, iar, per ansamblu, riscul pentru consumatori este evaluat ca fiind redus. Raportul indică faptul că astfel de situații nu sunt generalizate, dar apar recurent în anumite culturi și regiuni.