Jeff Bezos se desparte de bijuteria sa de 500 de milioane. De ce vinde iahtul celebru fondatorul companiei Amazon

Flavia Codreanu
05 mai 2026, 19:10
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. De ce vrea să renunțe la nava de lux fondatorul companiei Amazon
  2. Care sunt costurile uriașe pe care le suportă anual Jeff Bezos pentru întreținerea ambarcațiuni
  3. Ce design unic are nava

Fondatorul companiei Amazon ar fi decis să-și vândă  superiahtul său de lux numit „Koru”. Vasul este la evaluat la aproximativ 500 de milioane de dolari.

De ce vrea să renunțe la nava de lux fondatorul companiei Amazon

Jeff Bezos a scos discret pe piață impresionanta ambarcațiune din cauza dimensiunilor și a complexității operării sale, care au devenit greu de gestionat.

Administrarea unui astfel de iaht este extrem de complicată, chiar și pentru un om cu resursele sale financiare. Pe lângă iahtul principal, pachetul ar putea include și nava de sprijin „Abeona”, evaluată la 75 de milioane de dolari, care transportă echipamente și personal.

Totuși, nu este încă sigur dacă cele două nave vor fi vândute împreună sau separat.

Care sunt costurile uriașe pe care le suportă anual Jeff Bezos pentru întreținerea ambarcațiuni

Întreținerea celor două nave necesită cheltuieli anuale estimate la aproximativ 30 de milioane de dolari. Această sumă acoperă salariile echipajului, combustibilul, mentenanța tehnică și toate serviciile logistice necesare funcționării permanente.

Deși aceste costuri par mici față de averea sa de sute de miliarde, efortul administrativ a cântărit mult în decizia de vânzare. În prezent, „Koru” rămâne unul dintre cele mai mari iahturi cu vele din lume, având o lungime de 127 de metri, scrie Cancan.

Ce design unic are nava

Nava este celebră pentru designul său unic, având pe provă o sculptură din lemn care seamănă cu partenera sa, Lauren Sánchez.

Superiahtul este dotat cu facilități de ultimă generație, cum ar fi un heliport, mai multe jacuzzi-uri și o piscină cu fund de sticlă. Siguranța este și ea la cel mai înalt nivel, nava fiind echipată cu dispozitive cu jet de apă pentru protecție.

Aceste sisteme pot fi folosite atât pentru amenințări maritime, cât și pentru a ține la distanță jurnaliștii nedoriți.

