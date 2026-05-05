Tensiunile dintre Washington și Vatican ies din nou la suprafață, după ce Donald Trump a lansat un nou val de critici la adresa Papei Leon al XIV-lea. Aceste declarații vin cu doar câteva zile înaintea vizitei oficiale a lui Marco Rubio la Vatican, notează The Guardian.
Liderul de la Casa Albă îl acuză pe Suveranul Pontif că „pune în pericol mulți catolici” prin poziția sa față de Iran. Între timp, Vatican a confirmat oficial că Papa Leon îl va primi joi pe Marco Rubio. Audiența va avea loc la Palatul Apostolic, potrivit informațiilor transmise de ANSA și AFP, citate de Agerpres.
Se adâncește ruptura dintre Casa Albă și Vatican
Un nou val de tensiuni izbucnește pe scena internațională. Donald Trump l-a atacat frontal pe Papa Leon, acuzându-l că „pune în pericol mulți catolici” prin poziția sa față de Iran. Președintele american susține că Suveranul Pontif „consideră că este în regulă ca Iranul să dețină o armă nucleară”. El respinge ferm această idee, afirmând: „eu nu cred că asta este deloc bine”.
Declarațiile au fost făcute în cadrul unei intervenții la emisiunea lui Hugh Hewitt, din rețeaua Salem News, și au fost relatate de sursa menționată. Trump și-a întărit poziția, afirmând: „Eu cred că pune în pericol mulți catolici și mulți oameni. Dar eu bănuiesc că, dacă ar depinde de Papă, el crede că este perfect în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară”.
Totul se întâmplă cu doar două zile înainte ca Marco Rubio să ajungă la Vatican pentru o întâlnire cu Papa Leon. Vizita are loc într-o tentativă de a calma relațiile deja tensionate. Tensiunile au apărut pe fondul criticilor legate de poziția Suveranului Pontif față de conflict.
Poate dialogul să reducă tensiunile dintre SUA și Vatican
Deși Papa Leon al XIV-lea nu a susținut niciodată că Iranul ar trebui să dețină arme nucleare. El s-a opus constant războiului împotriva acestei țări. De asemenea, a criticat escaladarea conflictelor din Liban și din întregul Orient Mijlociu, pledând pentru încetarea focului și dialog.
În acest context tensionat, ambasadorul Statelor Unite pe lângă Sfântul Scaun, Brian Burch, a declarat că se așteaptă la o întâlnire „deschisă” între Marco Rubio și Suveranul Pontif. Întâlnirea este programată joi dimineață, la Palatul Apostolic.
„Statele au dezacorduri și eu cred că una dintre modalitățile prin care le rezolvi este… prin fraternitate și dialog autentic”, a afirmat diplomatul. Acesta a subliniat că Marco Rubio vine la Vatican „în acest spirit, pentru a purta o conversație sinceră despre politica SUA și pentru a se angaja într-un dialog”.
Audiența privată este programată la ora 11:30 și este estimată să dureze aproximativ 30 de minute. Ulterior, oficialul american se va întâlni cu cardinalul Pietro Parolin, numărul doi în ierarhia Vatican. Potrivit presei italiene, aceste discuții au ca obiectiv atenuarea tensiunilor bilaterale.