Tensiunile dintre Washington și Vatican ies din nou la suprafață, după ce Donald Trump a lansat un nou val de critici la adresa Papei Leon al XIV-lea. Aceste declarații vin cu doar câteva zile înaintea vizitei oficiale a lui Marco Rubio la Vatican, notează .

Liderul de la Casa Albă îl acuză pe Suveranul Pontif că „pune în pericol mulți catolici” prin poziția sa față de Iran. Între timp, Vatican a confirmat oficial că Papa Leon îl va primi joi pe Marco Rubio. Audiența va avea loc la Palatul Apostolic, potrivit informațiilor transmise de ANSA și AFP, citate de Agerpres.

Se adâncește ruptura dintre Casa Albă și Vatican

Un nou val de tensiuni izbucnește pe scena internațională. l-a atacat frontal pe Papa Leon, acuzându-l că „pune în pericol mulți catolici” prin poziția sa față de Iran. Președintele american susține că Suveranul Pontif „consideră că este în regulă ca Iranul să dețină o armă nucleară”. El respinge ferm această idee, afirmând: „eu nu cred că asta este deloc bine”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei intervenții la emisiunea lui Hugh Hewitt, din rețeaua Salem News, și au fost relatate de sursa menționată. Trump și-a întărit poziția, afirmând: „Eu cred că pune în pericol mulți catolici și mulți oameni. Dar eu bănuiesc că, dacă ar depinde de Papă, el crede că este perfect în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară”.

Totul se întâmplă cu doar două zile pentru o întâlnire cu Papa Leon. Vizita are loc într-o tentativă de a calma relațiile deja tensionate. Tensiunile au apărut pe fondul criticilor legate de poziția Suveranului Pontif față de conflict.

Poate dialogul să reducă tensiunile dintre SUA și Vatican