Cristian Tudor Popescu a declarat că discursurile lui Nicușor Dan sunt complet nule și n-au pic de logică și rigoare, căci cum să stăm calmi, cum ne cere președinte, când „leul se duce dracului”? Încep să cred că Nicușor Dan a avut un scop pe care și l-a atins, a mai afirmat gazetarul.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV, în contextul în care PSD și AUR prin moțiune de cenzură, iar președintele Nicușor Dan la consultări, deocamdată informale.

CTP: Mesajele domnului Dan sunt de multă vreme nule

„Domnul Nicușor Dan repeta în fiecare săptămână: ”coaliția merge bine, mai sunt mici frecușuri, mici certuri, ca-n familie, dar avem o coaliție care funcționează, un guvern care merge, totul e regulă”. (…) Asta este sigla lui: ”calm, calm”, în vreme ce se poate discuta în termenii acelei imagini în care doi inși cad de la etaj și unul e înspăimântat că se va zdrobi de pământ, iar celălalt îi spune: ”calm, suntem abia la etajul 6, care-i problema?”. (…)

Deci, mesajele domnului Dan sunt de multă vreme nule. Nici nu știu dacă au fost altfel vreodată. În sensul matematic de semnal nul. Nu exprimă nimic. A pus niște vorbe acum cap la cap, din care nu ne-am înțeles în legătură cu nimic. Spune că o să asigure un guvern pro-occidental. Problema nu e să asiguri un guvern pro-occidental, problema e să asiguri un guvern care să poată scoate România din acest rahat sinistru în care se află. Asta este problema! Și nu văd ce formulă de guvern poate să procedeze altfel decât a proceda domnul Bolojan în situația de față”, a afirmat Cristian Tudor Popescu.

CTP: Încep să cred că Nicușor Dan a avut un scop pe care și l-a atins

Acesta a mai susținut că vorbele lui Nicușor Dan nu demonstrează că e matematician deoarece „n-au nicio legătură cu matematica, cu rigoarea sau cu logica, n-au nicio legătură cu nimic”.

„Cum poate să ne asigure acum că totul e sub control, viața merge înainte, facem guvern pro-occidental, nu se schimbă direcția. Asta este logică? Ăsta e bun simț? Asta este cinste? Să spui așa ceva, când leul se duce dracului în clipa de față, intră în comă leul ăsta al nostru și așa jigărit, când pierderile numai pe bursă și pe leu sunt deja 5 miliarde de euro în acest moment, dobânzile au sărit, junk-ul ne paște la prima strigare în acest moment. Asta e situația României acum.

Și domnul Nicușor Dan, care în momentul de față nu mai are guvern, ne spune că să stăm liniștiți, să fim calmi, că totul este sub control. Încep să cred domnilor, și aici vă dau dreptate domnule Buzăianu, că Nicușor Dan a avut un scop pe care și l-a atins, un scop uman să scape de Ilie Bolojan. Până acum n-am afirmat asta. Am zâmbit în sinea mea când spuneați domnule Buzăianu la începutul emisiunii că o să-l ocolească pe Bolojan, o să laude că a făcut treabă. Uite că nu i-a pronunțat numele din nou, așa cum face de 10 luni”; a mai declarat Cristian Tudor Popescu.

CTP: Cum să-ți recuperezi publicul? Pentru ce dracului ai fost votat?

CTP a mai afirmat că e absolut exclus ca Nicușor Dan să-și recupereze publicul, mai ales că a făcut exact pe dos decât rațiunile pentru care a fost votat: „Din nou matematicianul nostru debitează prostii. Îmi pare rău să o spun. Ilogisme totale. Cum să-ți recuperezi publicul? Pentru ce dracului ai fost votat? Ca să vii și să ne spui să rămânem calmi pe locurile noastre, să ne îndreptăm în ordine spre cimitir ca să nu provocăm panică? De-aia ai fost votat? A fost votat tocmai ca să termine cu pecinginea asta a României, adică cu PSD-ul, tocmai ca să contracareze AUR, să nu iasă derbedeul ăsta unsuros de Simion. De-asta ai fost votat. Și el crede acum că a fost votat să facă tot ce crede el, că ce face el e real politik. Asta trebuie să fie în capul lui acum. ”Cât de șmecher sunt eu cu echilibrul”. Echilibru între ce și ce?”.