Director de la Garda Forestieră București, scos în cătușe din instituție. Ce acuzații i se aduc lui Mirel Idorași (VIDEO)

Iulia Petcu
05 mai 2026, 17:14
sursa: Capturi video Facebook/ RISE Project
Cuprins
  1. Cum s-a ajuns la intervenția Poliției în sediul instituției
  2. Ce verificări au fost deja declanșate
  3. Ce alte suspiciuni planează asupra directorului

Tensiunile din interiorul Gărzii Forestiere București au explodat marți, după un nou episod care a adus polițiștii direct în sediul instituției. Mirel Idorași, director în cadrul structurii, a fost scos în cătușe după un conflict intern care, potrivit informațiilor apărute până acum, ar fi pornit de la dispariția unor chei.

Cum s-a ajuns la intervenția Poliției în sediul instituției

Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 5 mai, iar apelul la 112 ar fi fost făcut chiar de superiorul direct al lui Mirel Idorași, Laurențiu Heraru. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, directorul ar fi luat cheile mai multor birouri, inclusiv cele ale inspectorului-șef și ale dulapului unde sunt păstrate ciocanele silvice.

Inspectorul General al Gărzii Forestiere Naționale, George Gârbacea, a confirmat ulterior intervenția polițiștilor și a explicat contextul care a dus la solicitarea forțelor de ordine, potrivit unei postări pe pagina de Facebook RISE Project.

„Domnul Idorași nu înțelege să respecte regulile instituției. A sustras azi dimineață cheile de la biroul inspectorului șef și cheile de la dulapul cu ciocanele silvice. În acel moment inspectorul șef Heraru a chemat poliția”.

Ce verificări au fost deja declanșate

Scandalul din instituție nu pare să fie unul izolat. Conducerea Gărzii Forestiere Naționale susține că Ministerul Mediului a trimis deja o comisie disciplinară pentru a analiza activitatea de la București. În paralel, mai mulți angajați și-au adresat reciproc acuzații și au depus plângeri privind presupuse nereguli sau posibile fapte ilegale.

„Nu e nimeni părtinitor, comisia verifică tot”, a declarat Gârbacea, potrivit Libertatea.

Ce alte suspiciuni planează asupra directorului

Situația s-a complicat și mai mult după ce ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat recent retragerea atribuțiilor lui Mirel Idorași. 

Poziția exprimată de ministru a venit la scurt timp după ce jurnaliștii de la Reporter de Iași au publicat, în urmă cu aproximativ o săptămână, o serie de materiale în care Mirel Idorași apare în imagini surprinse în timpul unor schimburi tensionate de replici cu colegi din cadrul GF București. De asemenea, au fost incluse și înregistrări audio în care mai mulți angajați își aduc acuzații reciproce legate de controale desfășurate în anii anteriori, potrivit informațiilor publicate de RISE Project.

