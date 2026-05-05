Ce este Hantavirus și cum se poate lua infecția care nu are tratament

Flavia Codreanu
05 mai 2026, 19:38
Cuprins
  1. Ce este și cum se manifestă acest Hantavirus
  2. Cum se transmite virusul
  3. Care sun simptomele la care ar trebui să fie oamenii atenți

Hantavirus reprezintă o familie de virusuri zoonotice transmise de rozătoare, care pot provoca îmbolnăviri extrem de severe și chiar decesul în rândul oamenilor.

Ce este și cum se manifestă acest Hantavirus

Aceste virusuri circulă în mod natural în populațiile de rozătoare și sunt transmise ocazional la oameni, provocând afecțiuni care diferă în funcție de regiune. În America, infecția este asociată cu sindromul cardiopulmonar (HCPS), o boală agresivă care atacă inima și plămânii, în timp ce în Europa și Asia se manifestă sub formă de febră hemoragică cu sindrom renal (HFRS), afectând rinichii și sistemul vascular.

Un Hantavirus este extrem de periculos deoarece nu există un tratament antiviral specific sau un vaccin autorizat, pacienții depinzând exclusiv de intervenția medicală rapidă și de îngrijirea de susținere în terapie intensivă.

Cum se transmite virusul

Infecția apare cel mai frecvent după contactul cu rozătoarele infectate sau cu urmele lor biologice, cum sunt urina, fecalele și saliva.

Transmiterea se produce prin inhalarea particulelor contaminate sau, în cazuri mai rare, prin mușcătură. Activitățile cu risc ridicat care pot favoriza expunerea la un Hantavirus includ curățarea spațiilor închise și neventilate (precum poduri sau pivnițe), lucrările agricole, activitățile forestiere sau dormitul în locuințe infestate.

Deși rar, s-a confirmat și transmiterea interumană în cazul virusului Andes, însă doar prin contact apropiat și prelungit între persoane care locuiesc împreună.

Care sun simptomele la care ar trebui să fie oamenii atenți

Primele semne ale bolii apar de obicei la una până la șase săptămâni de la expunere și pot fi confundate ușor cu gripa: febră, cefalee și dureri musculare. Totuși, evoluția poate fi fulgerătoare, ducând rapid la dificultăți respiratorii severe, acumulare de lichid în plămâni sau insuficiență renală, scrie Cancan.

Periculozitatea acestui Hantavirus a fost reconfirmată recent, în februarie 2025, când Betsy Arakawa, soția actorului Gene Hackman, a murit în urma sindromului pulmonar. Boala a debutat cu simptome respiratorii aparent obișnuite, care s-au agravat rapid, provocând un deznodământ tragic.

