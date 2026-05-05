Cristian Tudor Popescu nu s-a mirat deloc de ieșirile unor lideri PNL în favoarea rămânerii la guvernare și a reluării discuțiilor cu PSD, când nici nu trecuse bine depusă chiar de PSD împreună cu AUR, deoarece PNL „întotdeauna a fost un partid cu multă ipocrizie în el”. Gazetarul a remarcat revenirea în spațiul public a lui Rareș Bogdan, căruia i-a dat și o poreclă – „Cur Pictat”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Gazetarul i-a criticat pe Cătălin Predoiu, Hubert Thuma, Nicoleta Pauliuc și ceilalți lideri din PNL care acum că partidul ar trebui să rămână la guvernare, după ce conducerea PNL decisese prin vot ca partidul să nu se mai alieze cu PSD.

„Iată că acum, ca niște floricele, ca niște ghiocei au apărut și au spus: ”țara ne-o cere, interesul național, vremurile ne-o cer să fim la masă cu PSD-ul și să asigurăm stabilitatea”. Asta nu mă miră la PNL, întotdeauna a fost un partid cu multă ipocrizie în el.

Aproape că PSD-ul e mai lipit de ființa sa reală, are poză de buletin PSD-ul, vine brutal și spune: ”da, domnule, noi dăm pomeni, noi vrem să fim la putere, noi suntem Partidul Stat, celelalte partide sunt niște mizilicuri pe lângă noi” și au această atitudine de 36 de ani, arogantă, cu vârfurile ei pe care poate nu le-ați uitat, Adrian Năstaste, Ponta, Dragnea și așa mai departe.

Deci PNL-ul de atâtea ori a mimat faptul că este o alternativă liberală la PSD, o alternativă progresistă, o alternativă pro-occidentală la PSD… A mimat! Pentru că, în mare măsură, nu este”, a afirmat Cristian Tudor Popescu.

Acesta a remarcat apoi a fostului lider PNL Rareș Bogdan, pe care l-a poreclit ”Cur Pictat”: „A sărit din baie astăzi, de unde a stat la cutie după toate tâmpeniile și ticăloșiile pe care le-a făcut împotriva PNL-ului, discreditându-l – vă aduceți foarte bine aminte perioada Ciucă, în care era principalul sfătuitor și promotor acest domn – și acum a apărut și el ca o floricică, ca o zambilă, să ne spună de interesul național”.

„Problema, de fapt, a domnului Bolojan cea mai mare este PNL-ul, nu PSD-ul. Și nici AUR. După părerea mea, domnul Bolojan nu are de făcut niciun pas înapoi”, a mai susținut CTP.