Ce face Theo Rose cu sumele câștigate din publicitate i-a surprins pe fani. Artista alege să investească banii înapoi în brandurile pe care le susține.

Ce face Theo Rose cu produsele pe care le primește de la colaborări

Recent, Theo Rose a participat la lansarea unor produse cosmetice pentru brandul a cărui imagine este.

Deși majoritatea vedetelor primesc cadouri de la partenerii de afaceri, ea a surprins prin declarații legate de modul în care gestionează aceste colaborări.

„A fost un vis împlinit. Nu îmi imaginam eu niciodată că un asemenea brand o să vină către mine cu o propunere pe termen atât de lung. Asta este una dintre relații mele de durată. E o colaborare frumoasă care pe mine m-a bucurat tare. O dată pentru că eu deja eram client Notino. Eu îmi făceam comenzile mele. În continuare sunt client că nu îți imaginezi că sun și spun că am nevoie de ceva. Eu comand. Întorc banii pe care îi primesc. Susțin oamenii cu care colaborez”, a declarat Theo Rose.

Ce rutină de îngrijire are artista

Pe lângă aspectele financiare, a vorbit și despre cum își menține aspectul proaspăt, fiind o adeptă a stilului natural. Deși a început să folosească o rutină corectă de îngrijire destul de târziu, acum respectă pași clari precum demachierea, curățarea și hidratarea.

„Ce-i drept, mai fac câteodată câte un peeling acasă. Există anumite produse de peeling. Dacă am nevoie pentru o filmare sau simt că am tenul mai încărcat, cu câteva zile înainte de evenimentul respectiv îmi fac un peeling frumos. Mai folosesc patch-uri pentru ochi și îmi respect rutina: demachere, folosesc cleanser tot timpul și am grijă să respect toți pașii. Adică toner, să am un serum care să îmi întrunească nevoile. Am cu niacinamide, ceramide, toate alea. Ar trebui să învăț pentru că nu aveam cunoștințe. Mă dădeam înainte cu o cremă hidratantă, cu laptele ăla demachiant pe care îl folosea toată lumea, dar nu mai e așa. Lumea zice că nu am nevoie că sunt tânără, dar am și eu aproape 30 de ani. Adică trebuie să avem grijă de tenul nostru”, a mai spus artista pentru .

Ce ritualuri are Theo Rose

Programul vedetei este foarte încărcat, mai ales de când are un copil, dar acest lucru nu o împiedică să își dedice câteva minute îngrijirii personale. Între momentul în care se trezește și ora la care pleacă spre grădiniță, Theo urmează un ritual rapid de curățare și hidratare. Aceasta consideră că autenticitatea și armonia interioară sunt secretele frumuseții reale.

„E o anume cremă hidratantă. Nu vrei să știi cum e? Este extraordinară. Mama cremelor. Mă dau cu ea dimineața, mai ales iarna când simți că ți se usucă tenul, când simți că ți se strânge fața. Crema aia este extraordinară. Eu trezesc copilul cam în jur de 7:30. Am timp până la 8:20, când trebuie să ieșim cu el din casă spre grădiniță, să fac fac așa: mă spăl pe față, îmi aplic un toner, un serum, SPF și cremă hidratantă. Sau invers”, a încheiat Theo Rose