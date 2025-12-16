B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Adevărul despre al 13-lea salariu. Cine îl încasează și în ce condiții

Adevărul despre al 13-lea salariu. Cine îl încasează și în ce condiții

Ana Beatrice
16 dec. 2025, 10:17
Adevărul despre al 13-lea salariu. Cine îl încasează și în ce condiții
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce este, de fapt, al 13-lea salariu
  2. Cum este acordat și ce trebuie să știi despre el
  3. Cine poate primi al 13-lea salariu

La finalul lui 2025, al 13-lea salariu rămâne unul dintre cele mai atractive beneficii pentru angajați. Mulți îl privesc ca pe un sprijin important sau o recompensă binemeritată de final de an. În realitate însă, doar un număr redus de companii aleg să ofere acest bonus.

Pentru cei mai mulți salariați, el reprezintă mai degrabă un privilegiu decât o practică obișnuită. Mai mult, al 13-lea salariu nu este garantat prin lege și depinde exclusiv de decizia angajatorului.

Ce este, de fapt, al 13-lea salariu

Cunoscut drept „al 13-lea salariu”, acesta reprezintă un bonus anual oferit de unele companii la final de an. De regulă, valoarea lui este echivalentă cu salariul unei luni de muncă.

Rolul său este bine definit. Oferă un sprijin financiar important într-o perioadă cu cheltuieli ridicate. Totodată, reprezintă o formă de recunoaștere a efortului depus pe parcursul întregului an. Cu toate acestea, în România, Codul muncii nu obligă angajatorii din sectorul privat să acorde acest beneficiu.

Prin urmare, al 13-lea salariu nu reprezintă un drept garantat pentru angajați. Decizia de acordare aparține exclusiv angajatorului și este influențată de politica internă a companiei.

În companiile care acordă constant acest bonus, regulile sunt stabilite clar și transparent. De cele mai multe ori, acestea sunt prevăzute în contractul colectiv de muncă sau în regulamentul intern. În unele cazuri, ele apar chiar în contractul individual, pentru a preveni diferențele de tratament între angajați.

Cum este acordat și ce trebuie să știi despre el

Cea mai întâlnită formă este plata unei sume echivalente cu salariul lunar, oferită la final de an. În unele companii, acest beneficiu este acordat sub alte denumiri, precum „primă de Crăciun”, „bonus de sfârșit de an” sau „compensație specială”. Chiar și așa, principiul financiar rămâne același. În unele cazuri, valoarea acordată nu este fixă și depinde de vechime, timpul lucrat sau rezultatele obținute.

Indiferent de forma sub care este acordat, un lucru este esențial: regulile trebuie să fie bine definite. Acestea trebuie comunicate din timp și aplicate uniform tuturor angajaților. Din punct de vedere fiscal, al 13-lea salariu este tratat ca un venit salarial obișnuit. Prin urmare, acesta este supus impozitării și contribuțiilor sociale. Prin urmare, acest beneficiu influențează direct și modul în care este calculată pensia.

Cine poate primi al 13-lea salariu

Al 13-lea salariu poate fi acordat oricărui angajat, indiferent de tipul de contract sau de norma de lucru. Totul depinde exclusiv de decizia angajatorului.

Legea nu prevede restricții generale privind acordarea acestui bonus. În mediul privat, el este frecvent utilizat ca instrument de motivare și fidelizare a angajaților.

Pentru românii care lucrează în afara țării, cadrul legal poate fi diferit. În state precum Italia, Spania sau Portugalia, a 13-a lună de salariu este adesea inclusă în pachetul salarial. În unele situații, acest beneficiu este reglementat clar și devine obligatoriu.

Tags:
Citește și...
Newsweek: Care pensionari iau pensia cu întârziere în ianuarie? Cum a fentat guvernul legea să nu crească pensiile cu 7%
Eveniment
Newsweek: Care pensionari iau pensia cu întârziere în ianuarie? Cum a fentat guvernul legea să nu crească pensiile cu 7%
Un bărbat din Galați și-a contrazis chirurgul după operație, convins de ChatGPT că intervenția a durat prea puțin: „Acolo intervine provocarea”
Eveniment
Un bărbat din Galați și-a contrazis chirurgul după operație, convins de ChatGPT că intervenția a durat prea puțin: „Acolo intervine provocarea”
16 decembrie: Cum a început Revoluția Română acum 36 de ani. Începutul revoltei de la Timișoara
Eveniment
16 decembrie: Cum a început Revoluția Română acum 36 de ani. Începutul revoltei de la Timișoara
Geoparcul Ținutul Buzăului, laborator natural. Cercetătorii americani studiază viața extremă în România
Eveniment
Geoparcul Ținutul Buzăului, laborator natural. Cercetătorii americani studiază viața extremă în România
Planul bine pus la punct prin care iubitul Rodicăi Stănoiu a vrut să pună mâna pe averea uriașă. Ce-a făcut înainte cu o zi de deces
Eveniment
Planul bine pus la punct prin care iubitul Rodicăi Stănoiu a vrut să pună mâna pe averea uriașă. Ce-a făcut înainte cu o zi de deces
Construcții Erbașu, despre lucrările la Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti”: „Ritmul e constant și bine coordonat, cu respect față de specificul arhitectural al clădirii” (FOTO)
Eveniment
Construcții Erbașu, despre lucrările la Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti”: „Ritmul e constant și bine coordonat, cu respect față de specificul arhitectural al clădirii” (FOTO)
Lingura de lemn, mituri și realitate. Iată cât de sigură este aceasta
Eveniment
Lingura de lemn, mituri și realitate. Iată cât de sigură este aceasta
Laurențiu Beșu, judecătorul din documentarul „Justiție Capturată”, se prezintă azi la CSM. Ce urmează
Eveniment
Laurențiu Beșu, judecătorul din documentarul „Justiție Capturată”, se prezintă azi la CSM. Ce urmează
Sărbătorile de iarnă se apropie. Cât costă carnea de porc în supermarketuri înainte de Crăciun
Eveniment
Sărbătorile de iarnă se apropie. Cât costă carnea de porc în supermarketuri înainte de Crăciun
Cum pot greșelile statului să te lase fără identitate. Cazul incredibil al unui bărbat din Botoșani
Eveniment
Cum pot greșelile statului să te lase fără identitate. Cazul incredibil al unui bărbat din Botoșani
Ultima oră
11:33 - Fiul cel mare al lui Donald Trump s-a logodit. Cine este vedeta care urmează să fie viitoarea noră a președintelui american
11:24 - Câți bani a primit Alina Pușcău să pozeze pentru Playboy America: „Am fost prima și ultima româncă de pe copertă”
11:12 - Ce a găsit Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Ce a lăsat Nicușor Dan în urmă
11:07 - Momentul în care un avion s-a prăbușit peste niște clădiri. Sunt mai mulți morți (VIDEO)
11:01 - Newsweek: Care pensionari iau pensia cu întârziere în ianuarie? Cum a fentat guvernul legea să nu crească pensiile cu 7%
10:56 - Un bărbat din Galați și-a contrazis chirurgul după operație, convins de ChatGPT că intervenția a durat prea puțin: „Acolo intervine provocarea”
10:52 - Vlăduța Lupău a rămas fără geanta de lux în timpul concertului din Cluj. Mesajul artistei pentru hoț (VIDEO)
10:45 - 16 decembrie: Cum a început Revoluția Română acum 36 de ani. Începutul revoltei de la Timișoara
10:34 - Geoparcul Ținutul Buzăului, laborator natural. Cercetătorii americani studiază viața extremă în România
10:22 - Planul bine pus la punct prin care iubitul Rodicăi Stănoiu a vrut să pună mâna pe averea uriașă. Ce-a făcut înainte cu o zi de deces