La finalul lui 2025, al 13-lea salariu rămâne unul dintre cele mai atractive beneficii pentru . Mulți îl privesc ca pe un sprijin important sau o recompensă binemeritată de final de an. În realitate însă, doar un număr redus de companii aleg să ofere acest bonus.

Pentru cei mai mulți salariați, el reprezintă mai degrabă un privilegiu decât o practică obișnuită. Mai mult, al 13-lea salariu nu este garantat prin lege și depinde exclusiv de decizia angajatorului.

Ce este, de fapt, al 13-lea salariu

Cunoscut drept „al 13-lea salariu”, acesta reprezintă un bonus anual oferit de unele companii la final de an. De regulă, valoarea lui este echivalentă cu salariul unei luni de muncă.

Rolul său este bine definit. Oferă un sprijin financiar important într-o perioadă cu cheltuieli ridicate. Totodată, reprezintă o formă de recunoaștere a efortului depus pe parcursul întregului an. Cu toate acestea, în România, nu obligă angajatorii din sectorul privat să acorde acest beneficiu.

Prin urmare, al 13-lea salariu nu reprezintă un drept garantat pentru angajați. Decizia de acordare aparține exclusiv angajatorului și este influențată de politica internă a companiei.

În companiile care acordă constant acest bonus, regulile sunt stabilite clar și transparent. De cele mai multe ori, acestea sunt prevăzute în contractul colectiv de muncă sau în regulamentul intern. În unele cazuri, ele apar chiar în contractul individual, pentru a preveni diferențele de tratament între angajați.

Cum este acordat și ce trebuie să știi despre el

Cea mai întâlnită formă este plata unei sume echivalente cu salariul lunar, oferită la final de an. În unele companii, acest beneficiu este acordat sub alte denumiri, precum „primă de Crăciun”, „ ” sau „compensație specială”. Chiar și așa, principiul financiar rămâne același. În unele cazuri, valoarea acordată nu este fixă și depinde de vechime, timpul lucrat sau rezultatele obținute.

Indiferent de forma sub care este acordat, un lucru este esențial: regulile trebuie să fie bine definite. Acestea trebuie comunicate din timp și aplicate uniform tuturor angajaților. Din punct de vedere fiscal, al 13-lea salariu este tratat ca un venit salarial obișnuit. Prin urmare, acesta este supus impozitării și contribuțiilor sociale. Prin urmare, acest beneficiu influențează direct și modul în care este calculată pensia.

Cine poate primi al 13-lea salariu

Al 13-lea salariu poate fi acordat oricărui angajat, indiferent de tipul de contract sau de norma de lucru. Totul depinde exclusiv de decizia angajatorului.

Legea nu prevede restricții generale privind acordarea acestui bonus. În mediul privat, el este frecvent utilizat ca instrument de motivare și fidelizare a angajaților.

Pentru românii care lucrează în afara țării, cadrul legal poate fi diferit. În state precum Italia, Spania sau Portugalia, a 13-a lună de salariu este adesea inclusă în . În unele situații, acest beneficiu este reglementat clar și devine obligatoriu.