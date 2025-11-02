Adio, insomnie! Băuturile secrete care îți garantează un somn odihnitor și profund

Să fim sinceri, cine nu a simțit vreodată nevoia de un somn bun și de o regenerare ca la carte? În agitația de zi cu zi, odihna de calitate a devenit un lux, nu o normalitate. De multe ori, rutina de seară face diferența între o și una plină de frământări. Iar aici, băuturile pe care le alegem joacă un rol esențial.

Înainte de a vorbi despre ce ne ajută, e bine să știm ce ne sabotează. Cafeaua și băuturile energizante sunt pe lista neagră, evident, dar multă lume uită de sursele „ascunse” de cofeină, cum ar fi ceaiul negru sau ciocolata caldă cu multă cacao.

Acestea ar trebui evitate cu cel puțin 6 ore înainte de a te băga sub plapumă. Dar cel mai mare dușman al somnului este, de multe ori, alcoolul. Deși pare că te ajută să adormi inițial, el fragmentează somnul în a doua jumătate a nopții. Te vei trezi obosit și neodihnit. Așadar, dacă vrei un somn odihnitor, renunță la paharul de vin de dinainte de culcare.

Care sunt băuturile cu efect calmant recomandate de specialiști

Vestea bună este că natura ne oferă soluții la îndemână, ușor de integrat în ritualul de seară. în nutriție și somn bat toba pe câteva opțiuni simple, dar extrem de eficiente.

În topul clasamentului stă, bineînțeles, ceaiul de mușețel. Este un leac bătrânesc, dar știința îi confirmă puterile: conține un antioxidant numit apigenină, care se leagă de anumiți receptori din creier și ne ajută să ne relaxăm și să adormim mai ușor. La fel de bun este și ceaiul de tei sau cel de lavandă, ambele recunoscute pentru efectele lor calmante.

De ce sucul de cireșe amare face minuni pentru somnul tău

Poate nu te-ai fi gândit, dar sucul de cireșe amare (sau de vișine) este considerat de mulți experți o mică minune a naturii. Secretul? El este o sursă naturală de melatonină, exact hormonul responsabil cu reglarea ciclului somn-veghe.

Cercetările au arătat că persoanele care beau suc de cireșe amare pot avea un somn mai lung și de o calitate mai bună. Atenție însă, alege un suc 100% natural, fără adaos de zahăr, ca să nu obosești pancreasul inutil înainte de a te culca.

Este laptele cald un mit sau o realitate pentru un somn bun?

Bunica știa ea ce știa! Deși efectele sunt considerate mai modeste comparativ cu sucul de cireșe, un pahar de lapte cald, de vacă sau chiar vegetal, este o alegere excelentă. Laptele conține triptofan, un aminoacid precursor al serotoninei și, implicit, al melatoninei.

În plus, căldura laptelui în sine are un efect psihologic relaxant. Pentru un boost de sănătate, unii specialiști recomandă Laptele de Aur (lapte cu turmeric și un praf de piper), turmericul având proprietăți antiinflamatoare care pot combate disconfortul care ne ține treji noaptea.