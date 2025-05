Adolescent dispărut în lacul Colibița. A căzut dintr-o barcă și nu a mai ieșit la suprafață

Un adolescent de 17 ani a dispărut, în noaptea de joi spre vineri, după ce a căzut dintr-o barcă , în județul Bistrița-Năsăud și este căutat de scafandrii chiar și la această oră.

Misiune de căutare în desfășurare

Tânărul ar fi căzut dintr-o barcă și nu a mai ieșit la suprafață. Scanfadrii desfășoară în continuare misiunea de căutare a adolescentului, conform

„În cursul nopții trecute, un minor în vârstă de aproximativ 17 ani ar fi căzut dintr-o barcă fără a mai ieși la suprafață”, anunţă ISU Bistriţa-Năsăud.

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de la ISU Bistrița-Năsăud, printre care și un echipaj medical.

Lacul Colibița- „Marea de la munte”

Lacul de acumulare Colibița este cunoscut și sub numele de „ Marea de la munte”, fiind un lac artificial din Munții Călimani. Are rol hidroenergetic, de alimentare cu apă a localităților din aval, irigații și regularizare a debitului râului. Se întinde pe circa 270 de hectare, are 13 kilometri lungime și 65 de milioane de metric ubi de apă. Acesta se află la 900 de metri altitudine, având o adâncime maximă de până la 90 de metri.