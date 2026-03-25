Unde se respiră cel mai curat aer din lume. Doar trei dintre țări sunt în Europa

Flavia Codreanu
25 mart. 2026, 20:32
sursă foto: Unsplash
Aer curat în lume se mai respiră în doar 13 țări și regiuni din cele 143 analizate de IQAir. Calitatea atmosferei este afectată de schimbările climatice și de incendiile de vegetație record din 2025.

Care sunt cele trei țări din Europa cu aer curat

Andorra, Estonia și Islanda sunt singurele state europene care au reușit să respecte pragul maxim de poluare stabilit de Organizația Mondială a Sănătății. Acestea au menținut concentrația de particule fine PM2.5 sub limita de 5 micrograme pe metru cub. Aceste particule sunt extrem de periculoase deoarece pătrund în fluxul sanguin și pot provoca boli de inimă sau cancer.

Pe lista globală se mai află Australia, Barbados, Puerto Rico și Polinezia Franceză. Datele arată că peste 90% dintre țările lumii nu oferă cetățenilor un mediu sigur. La polul opus, cele mai poluate zone rămân Pakistan, Bangladesh și Tadjikistan, unde calitatea aerului este critică.

Evoluția poluării

În 23 de țări din Europa poluarea a crescut semnificativ în ultimul an. Elveția și Grecia au raportat concentrații cu 30% mai mari de particule fine, din cauza fumului adus de vânt și a prafului saharian. În schimb, Malta a reușit o scădere de aproape 24% prin investiții masive în energie regenerabilă și transport ecologic.

Marile capitale europene se confruntă și ele cu probleme serioase de mediu. Parisul și Londra au fost incluse recent în topul celor mai poluate orașe din lume, alături de Beijing sau Seul.

Ce obstacolele există în monitorizarea aerului

O mare problemă semnalată de experți este faptul că mulți oameni nu au acces la date în timp real despre ceea ce respiră. În martie 2025, administrația Trump a oprit programul american de monitorizare a calității aerului la nivel global. Această decizie a lăsat numeroase comunități fără informații esențiale despre riscurile de sănătate la care se expun zilnic.

„Fără monitorizare, nu putem înțelege pe deplin ce respirăm. Extinderea accesului la date în timp real le oferă comunităților posibilitatea de a acționa. Prin reducerea emisiilor și combaterea schimbărilor climatice, putem obține îmbunătățiri reale și durabile ale calității aerului la nivel global”, a declarat CEO-ul IQAir Frank Hammes.

Specialiștii avertizează că țări precum Germania, Franța și Belgia vor fi afectate de un nor de poluanți în perioada următoare. Această situație este favorizată de emisiile din agricultură și de condițiile meteo stagnante care nu permit dispersarea particulelor toxice, scrie Digi24.

