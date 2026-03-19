Aerul din Europa va fi mult mai poluat cu particule fine în următoarele zile. Observatorul european Copernicus avertizează asupra unui episod care va afecta Germania, Belgia, Franța, Irlanda, Țările de Jos și Regatul Unit.

Care sunt sursele principale care poluează calitatea aerului

Această deteriorare este cauzată în principal de particulele fine (PM 2,5) provenite din surse multiple. Un factor major în această perioadă este agricultura prin emisiile de amoniac rezultate din împrăștierea îngrășămintelor de către fermieri. Amoniacul este un gaz foarte iritant și un precursor direct al formării particulelor fine în atmosferă. Fenomenul este unul obișnuit pentru perioada primăverii, însă intensificat acum de anumiți factori de mediu.

„Deşi este un fenomen obişnuit primăvara, acesta reprezintă o situaţie notabilă cauzată de particulele fine provenite din surse multiple, în special din agricultură”, se subliniază într-un comunicat serviciul de monitorizare a atmosferei.

Aerul din Europa va fi mult mai poluat cu particule fine din cauza meteo

Condițiile meteorologice stabile din această perioadă joacă un rol critic, deoarece împiedică dispersarea naturală a poluanților care tind să rămână blocați în straturile inferioare ale atmosferei. Pe lângă emisiile din agricultură, calitatea aerului este afectată masiv de transportul rutier și de creșterea concentrațiilor de polen de mesteacăn și arin. Acești factori creează un amestec periculos pentru persoanele alergice sau cu afecțiuni respiratorii.

Ce riscuri apar dacă aerul din Europa va fi mult mai poluat cu particule fine

Expunerea la acest tip de atmosferică induce efecte respiratorii și cardiovasculare grave. Specialiștii de la Santé Publique France avertizează că anual se înregistrează 40.000 de decese premature doar în Franța. Studiile publicate la începutul anului 2025 arată că expunerea pe termen lung generează o povară sanitară și economică imensă, ducând la zeci de mii de cazuri noi de îmbolnăvire în fiecare an.

Cercetătorii au analizat impactul direct asupra sănătății și au stabilit că particulele fine sunt responsabile pentru apariția cancerului pulmonar, a bolii pulmonare obstructive cronice (BPOC) și a astmului. Mai mult, poluarea crește riscul de pneumopatie, infecții respiratorii acute, accidente vasculare cerebrale (AVC), infarct miocardic, hipertensiune arterială și chiar diabet de tip 2.