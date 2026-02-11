B1 Inregistrari!
Aeroportul din Dubai doboară recorduri. A înregistrat peste 95 de milioane de pasageri în 2025

Selen Osmanoglu
11 feb. 2026, 12:04
Sursa foto: Freepik
  1. Creștere constantă după pandemie
  2. Destinații și companii aeriene
  3. Planuri de viitor: mutarea la Al Maktoum

Dubai International (DXB) și-a menținut titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume, înregistrând un flux record de pasageri în 2025, pe fondul boom-ului turismului și afacerilor în Emiratele Arabe Unite. Pe parcursul anului trecut, DXB a gestionat 95,2 milioane de pasageri, comparativ cu 92,3 milioane în 2024 și 86,9 milioane în 2023.

Creștere constantă după pandemie

Pe parcursul anului 2025, DXB a gestionat 95,2 milioane de pasageri, comparativ cu 92,3 milioane în 2024 și 86,9 milioane în 2023, potrivit AP. Această creștere subliniază redresarea rapidă după pandemia de COVID-19 și interesul global pentru Dubai, cel mai mare oraș din EAU, scrie Agerpres.

Autoritățile au raportat, de asemenea, o creștere de 5% a numărului de turiști în 2025, ajungând la 19,6 milioane, marcând al treilea an consecutiv cu recorduri turistice.

„Aeroportul a arătat în 2025 că traficul record nu mai este o excepție, ci o parte a realității în care operează”, a declarat Paul Griffiths, directorul general al Dubai Airports.

Destinații și companii aeriene

India rămâne principala destinație pentru pasagerii care decolează de pe DXB, cu 11,9 milioane de persoane, urmată de Arabia Saudită (7,5 milioane) și Marea Britanie (6,3 milioane).

Anul trecut, aeroportul a fost utilizat de 108 companii aeriene, cu zboruri către 291 de orașe din 110 țări.

Planuri de viitor: mutarea la Al Maktoum

Autoritățile din Dubai plănuiesc să mute operațiunile aeroportului către Al Maktoum International Airport până în 2032. Situat la aproximativ 45 de kilometri de oraș, Al Maktoum, deschis în 2010, a găzduit flota Airbus A380 a companiei Emirates în perioada pandemiei și operează în prezent zboruri cargo, comerciale și private, precum și Dubai Air Show.

Înainte de mutarea oficială, se derulează lucrări de modernizare a aeroportului, estimate la aproximativ 35 de miliarde de dolari, pentru a susține viitoarele fluxuri de pasageri.

