Poliția derulează, în această dimineață, 39 de în Bucureşti şi în alte opt județe, într-un dosar penal care vizează afaceri derulate în perioada pandemiei. Este vorba despre firme care au creat un circuit pentru vânzarea unor produse sanitare la prețuri supraevaluate, evitând plata taxelor.

Poliția derulează mai multe percheziții

Marți, 24 martie, au fost puse în executare mai multe mandate și sunt efectuate 39 de percheziţii Bucureşti şi în judeţele Călăraşi, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureş, Botoşani şi Constanţa. Poliția anchetează o afacere din perioada . Mai multe firme sunt suspectate că au creat un circuit tranzacțional fictiv pentru majorarea artificială a preţurilor la unele produse medicale.

Concret, firmele respective, vindeau dezinfectanţi şi măşti de protecţie cu prețuri de peste zece ori mai mari față de cele reale. Conform autorităților care au instrumentat dosarul, valoarea totală a tranzacţiilor depăşeşte 30.000.000 de lei. Mai mult, companiile de pe circuit nu au plătit taxele și impozitele datorate statului, producând un prejudiciu estimat la 4.000.000 de lei. Infracţiunile vizate anchetori sunt:

obţinerea fără drept de sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat;

transmiterea fictivă de părţi sociale:

abuz în serviciu şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În acest caz sunt vizate 14 persoane care vor fi duse la audieri în vederea stabilirii măsurilor ce se impun.

Informațiile prezentate de anchetatori

Din cercetările efectuate până în prezent, poliția a descoperit că, în perioada 2020–2024, mai multe societăţi comerciale ar fi creat un circuit tranzacţional fictiv. Au fost utilizate firme intermediare cu comportament fiscal neadecvat pentru a majora artificial prețurile la mai multe produse medicale.

Societăţile beneficiare, care au achiziționat aceste produse, își desfășoară activitatea în domeniul producţiei şi distribuţiei de energie electrică sau a comerțului cu ridicata (intermedieri). Prin intermediul acestora au fost achiziționate peste 2.893.000 de măşti de protecţie şi peste 110 tone de dezinfectanţi, la preţuri supraevaluate.

Ulterior, firmele intermediare ar fi preluat obligaţiile fiscale fără a le achita către bugetul de stat. Entitățile respective au fost trecute în insolvenţă sau înstrăinate către persoane fără posibilităţi materiale. Totodată, prin intermediul acestor firme s-au înregistrat cheltuieli fictive şi simulări de livrări intracomunitare pentru a evita plata taxelor şi pentru a obţine rambursări ilegale de TVA.

„Valoarea totală a tranzacţiilor investigate depăşeşte 30.000.000 de lei, sume achitate de beneficiari, cu consecinţa diminuării patrimoniului acestora în favoarea societăţilor implicate. Din aceste sume, doar o mică parte ar fi ajuns la producătorii produselor medicale, cea mai mare parte fiind extrasă în numerar din conturile societăţilor de către membrii grupării, prin intermediul dispozitivelor bancare de tip bancomat”, se arată într-un comunicat al .

Poliția anchetează 19 persoane fizice și juridice

În cauză sunt cercetate un număr de 19 persoane fizice şi juridice. Poliția care a derulat perchezițiile a pus în executare un număr de 14 mandate de auducere. Este vorba despre reprezentanții firmelor implicați în această afacere care vor fi audiați. În funcție de concluziile audierilor, procurorii vor dispune măsurile preventive ce se impun.

Operaţiunea se desfăşoară cu sprijinul mai multor structuri de investigare a criminalităţii economice din Bucureşti, Călăraşi, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureş, Botoşani şi Constanţa. Sunt implicați polițiști din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase și ai Serviciului de Ordine Publică şi Serviciului Criminalistic.

De asemenea, aceste structuri au beneficiat de sprijinul polițiștilo din cadfrul Poliţiei Municipiului Olteniţa şi Poliţiei Municipiului Călăraşi, al luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul I.P.J. Călăraşi, precum şi al jandarmilor din cadrul I.J.J. Călăraşi.

Acţiunea beneficiază de sprijinul inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală – Structura centrală.