Părinții care lucrează și nu au sprijinul rudelor sau prietenilor sunt nevoiți să caute alternative pentru copii, după terminarea programului de la școală sau grădiniță. Un after-school sau o bonă sunt mai des alese opțiuni, ambele varinate fiind însă, extrem de costisitoare.

Câți copii din România sunt înscriși la un after-school

Peste 50.000 de copii din România își petrec după-amiezile în centre de tip after-school după terminarea cursurilor. Părinții sunt de părere că asta e cea mai potrivită opțiune, având în vedere că au șansa sa interacționeze cu alți copii și să ia parte la activități care contribuie la dezvoltarea lor.

Cât plătesc părinții pe lună pentru after-school

În comparație cu alte țări, în România, copiii pot beneficia de un de stat, însă doar câteva sute de copii se pot înscrie gratuit la un astfel de centru. Cei care sunt plătesc un astfel de centru, de stat sau privat, trebuie să scoată lunar din buzunar între 800 și 2.000 de lei, în funcție de orar, activități și chiar și zonă.

„Primul moment al zilei ar trebui să fie musai joaca. Apoi mănâncă. Facem teme cu ei, dar limităm programul de teme la o oră şi jumătate, pentru că vrem să lăsăm timp şi spaţiu pentru multe alte forme de învăţare. Avem traineri psihologi care intră în discuţii despre întâmplări din viaţa lor şi de acolo discuţiile glisează încet, încet către zona emoţională. Îi ajutăm să descarce balast emoţional acumulat în ultimele 24 de ore”, a explicat Alexei Axinte, co-fondator afterschool, pentru Observator News.

Printre activitățile zilnice se numără , științe, artă sau sport, toate gândite să le hrănească imaginația și să le țină mintea antrenată.

Ce salariu lunar poate avea o bonă

Tot mai mulți români au început să apeleze la bone, uneori pentru fiecare zi din afara weekendurilor, alteori doar pentru zilele în care părinții au treabă până mai târziu sau nu au cu cine lăsa copilul. O bonă angajată fără contract, care nu are studii sau experiență, cere între 15 și 20 de lei pe oră. O bonă fără contract, dar cu diplome și recomandări, care îi și poate ajuta pe cei mici la teme, poate ajunge și la 40 de lei pe oră. Tarifele cresc pentru bonele angajate full-time, legal, părinții putând ajunge să plătească și peste 5.000 de lei lunar.

Și această opțiune vine cu o provocare pentru părinți, aceea a alegerii persoanei potrivite. Netul este plin de anunțuri ale unor persoane care se recomand bone, doar din dorința de a-și umple timpul liber cu activități care să le aducă și un venit în plus.

„A fi bonă nu însesamnă numai a supraveghea un copil. Trebuie să ştii să şi empatizezi cu copilul respectiv, depinde şi de vârsta lui”, a spus Marilena Răducanu, bonă cu studii.