Un tehnician în robotică de la Tesla a intentat un proces de 51 de milioane de dolari împotriva producătorului auto și a unui furnizor de roboți, susținând că a fost rănit grav de un robot defect.

Peter Hinterdobler, în vârstă de 50 de ani, afirmă că, în iulie 2023, a fost lovit și lăsat inconștient de brațul mecanic al mașinii, ceea ce i-a provocat leziuni serioase. Potrivit declarațiilor sale, până acum a acumulat cheltuieli medicale de aproximativ un milion de dolari și estimează că tratamentele viitoare ar putea ajunge la peste șase milioane.

Care sunt circumstanțele accidentului

În plângerea depusă, Hinterdobler a explicat că incidentul a avut loc în timp ce îl ajuta pe un inginer să dezasambleze robotul într-o fabrică Tesla din Fremont, California. Conform documentului, brațul mașinii „s-a eliberat brusc și fără avertisment, cu o forță mare”. Forța acestuia, combinată cu greutatea unui contrabalans de 3.600 kg, l-ar fi trântit la pământ și l-ar fi lăsat inconștient.

Tehnicianul solicită despăgubiri totale de 51 de milioane de dolari, sumă care include salariile pierdute, traumele emoționale, durerile fizice și scăderea capacității de muncă, notează

Ce părți sunt implicate

Procesul îi vizează atât pe , cât și pe compania japoneză FANUC America, producătoarea robotului. Hinterdobler susține că Tesla nu a asigurat condițiile necesare pentru ca robotul să fie „deconectat, securizat și stabil în condiții de siguranță” înainte de intervenția sa. În plus, acuză firma FANUC de neglijență în ceea ce privește proiectarea echipamentului.

El afirmă și că poziționarea robotului în fabrica din Fremont „nu a fost proiectată pentru un astfel de echipament” și că, ulterior accidentului, Tesla a introdus noi protocoale de securitate.

Cu ce probleme se confruntă Tesla

Procesul apare într-un moment delicat pentru , când compania sa începe să piardă teren în industria vehiculelor electrice. Conform datelor recente, doar 38% dintre noii proprietari de mașini electrice aleg Tesla, marcând pentru prima dată în aproape opt ani un procent sub 40%.

Criticii susțin că mașinile Tesla sunt prea scumpe, iar clienții preferă alternative mai accesibile de la Hyundai, Chevy sau Kia. Mai mult, Musk s-a confruntat cu apeluri la boicot din partea unor consumatori liberali, pe fondul colaborării sale trecute cu administrația Trump.

Deși modelul fusese anunțat cu „peste un milion de rezervări” înainte de lansare, vânzările efective au fost de doar aproximativ 52.000 de unități în doi ani. În schimb, compania a lansat recent „Master Plan 4”, concentrându-se pe inteligență artificială și robotică, promițând roboți umanoizi capabili să facă treburi casnice și vehicule complet autonome.

„Trebuie să clarificăm un lucru: această provocare va fi extrem de dificil de depășit”, a scris compania, potrivit Adevărul.ro.

Consiliul Tesla și-a legat chiar și propunerea de pachet salarial de un trilion de dolari pentru Musk de succesul acestor proiecte, mizând pe o evaluare viitoare a companiei de 8,5 trilioane de dolari în următorul deceniu.