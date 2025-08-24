B1 Inregistrari!
Aglomerație la ieșirea din țară de la Giurgiu. Câte minute petrec românii la coadă pentru a trece Podul Prieteniei

24 aug. 2025, 15:37
Pentru mulți români, destinația de vacanță pare mai departe din cauza aglomerație de pe podul de la Giurgiu. Cei care nu își doresc să petreacă minute în șir la coadă, pot opta pentru rute alternative și asta le recomandă chiar și polițiștii.

Câte minute durează trecerea din România în Bulgaria

Aplicaţia spune că durează undeva la 75 de minute pentru a trece în ţara vecină, fapt ce nu îi poate lăsa indiferenți pe turiștii care așteaptă la coadă. Timpul în plus de așteptare, un adevărat test de răbdare pentru cei care au ales această rută spre destinația lor de vacanță, îi nemulțumește profund pe români.

Cei care prind semaforul verde la intrare în țara vecină semafor au șanse să treacă podul în 25-30 de minute, timp la care se mai adaugă și cel petrecut la stația de taxare, încă 30, poate chiar 40 de minute, relatează Observator News.

Debitul Dănării este atât de scăzut în această perioadă încât, la Bechet, bacul nu mai poate trece. Așa se face că, podul care face legătura dintre Giurgiu și Ruse și pe care circulația se desfășura oricum cu dificultate din cauza lucrărilor, rămâne cea mai facilă variantă pentru românii din sud care vor să iasă din țară.

Rute alternative

Pentru a reduce timpul petrecut în trafic, polițiștii recomandă românilor să opteze pentru rute ocolitoare, a transmis Agerpres.

  • județul Dolj – Punctul de trecere Calafat;
  • județul Teleorman – Punctele de trecere de la Zimnicea și Turnu Măgurele;
  • județul Călărași – Punctul de trecere Călărași;
  • județul Constanța – Punctele de trecerea frontierei de la Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița și Dobromir.
