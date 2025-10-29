B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ai un copil mic și nu știi ce să faci cu el de Halloween? Iată câteva propuneri

Ai un copil mic și nu știi ce să faci cu el de Halloween? Iată câteva propuneri

Elena Boruz
30 oct. 2025, 00:00
Ai un copil mic și nu știi ce să faci cu el de Halloween? Iată câteva propuneri
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce fel de costume de Halloween sunt potrivite pentru cei mici
  2. Putem face „Trick or Treat” acasă sau în curte?
  3. Ce decorațiuni pot face copiii singuri
  4. Există jocuri de Halloween potrivite pentru toată familia?

Toamna aduce cu ea nu doar frunze arămii și aroma dovleacului copt, dar și celebrarea Halloween-ului, o sărbătoare împrumutată, care a prins rădăcini și la noi. Dacă sunteți părinți, știți deja că entuziasmul celor mici e molipsitor. Dar cum reușiți să faceți din 31 octombrie o experiență magică și, mai ales, sigură?

Mai jos, veți găsi un ghid cu cinci idei grozave, perfecte pentru a transforma casa într-un tărâm al misterului și distracției, evitând aglomerația și grijile inutile. Iată cele mai tari activități de Halloween cu copii care să vă umple coșurile (sau bolurile) cu amintiri frumoase.

Ce fel de costume de Halloween sunt potrivite pentru cei mici

Uitați de costumele scumpe și complicate. Implicați-vă copilul în proces: o cearșaf alb devine fantomă, o pereche de urechi de pisică dintr-un elastic și carton e suficientă, iar o pelerină neagră te transformă instant în vampir. Ideea este să fie confortabil și să îi permită să se miște în voie.

Sfat util: Alegeți materiale care nu sunt inflamabile și costume care nu au elemente lungi, care pot duce la împiedicare, mai ales dacă faceți trick-or-treating (chiar și numai în curtea interioară).

Putem face „Trick or Treat” acasă sau în curte?

Absolut! Aceasta este o modalitate excelentă de a păstra tradiția, dar într-un mediu controlat. Transformați camerele casei în „stații” de bomboane. Fiecare ușă poate fi o casă diferită. Stabiliți reguli clare, decorați ușile (chiar și cu desene făcute de ei) și lăsați-i pe cei mici să bată la ușă și să spună formula magică. Pentru și mai multă distracție, puneți-i pe ceilalți membri ai familiei să se costumeze și să fie gazdele „caselor”.

Ce decorațiuni pot face copiii singuri

Aici e momentul să scoateți vopselele și lipiciul! Pictatul dovleacului (fără a-l sculpta, pentru siguranță) este o activitate clasică. De asemenea, puteți face pânze de păianjen din ață pe mobilă, lilieci din carton negru pe care îi lipiți de pereți sau fantome mici din șervețele.  Nu uitați să creați o atmosferă misterioasă cu lumini slabe și multe lumânări LED (cele reale sunt prea periculoase pentru copii).

Există jocuri de Halloween potrivite pentru toată familia?

Sigur că da! O vânătoare de comori cu tematică de Halloween este perfectă. Ascundeți dulciuri sau jucării mici prin casă sau curte și dați-le indicii scrise (sau desenate, pentru cei mai mici). Un alt joc simplu, dar amuzant, este „pin the wart on the witch” (prinde negul pe vrăjitoare), o variantă a jocului clasic „pin the tail on the donkey”. Distracția e garantată, iar timpul va trece imediat.

Tags:
Citește și...
Două publicații din SUA, apropiate de republicani și de MAGA, îi cer lui Trump să retragă trupele americane de la Baza Kogălniceanu / Tismăneanu: E un demers propagandistic concertat, la care participa pioni din SUA, Rusia, România și, mai nou, Polonia
Eveniment
Două publicații din SUA, apropiate de republicani și de MAGA, îi cer lui Trump să retragă trupele americane de la Baza Kogălniceanu / Tismăneanu: E un demers propagandistic concertat, la care participa pioni din SUA, Rusia, România și, mai nou, Polonia
Cum scapi rapid de o pată de Cola de pe haine? Trucuri simple și eficiente
Eveniment
Cum scapi rapid de o pată de Cola de pe haine? Trucuri simple și eficiente
Ce poți face de Halloween, dacă ai un copil mic. Idei distractive și creative
Eveniment
Ce poți face de Halloween, dacă ai un copil mic. Idei distractive și creative
CTP: „Să ne ducem să-l gâdilăm sub coadă pe Trump nu e o variantă. O abordare mai imbecilă decât asta e greu de imaginat”. Ce soluție propune gazetarul (VIDEO)
Eveniment
CTP: „Să ne ducem să-l gâdilăm sub coadă pe Trump nu e o variantă. O abordare mai imbecilă decât asta e greu de imaginat”. Ce soluție propune gazetarul (VIDEO)
„Ștefania trăia pentru spital”. Mărturia cutremurătoare a fratelui doctoriței care a murit în camera de gardă
Eveniment
„Ștefania trăia pentru spital”. Mărturia cutremurătoare a fratelui doctoriței care a murit în camera de gardă
Medici din Capitală, reținuți în legătură cu moartea unui pacient cu arsuri
Eveniment
Medici din Capitală, reținuți în legătură cu moartea unui pacient cu arsuri
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul morții doctoriței Ștefania Szabo. Femeia și-ar fi injectat anestezicul care l-a ucis pe Michael Jackson
Eveniment
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul morții doctoriței Ștefania Szabo. Femeia și-ar fi injectat anestezicul care l-a ucis pe Michael Jackson
Doliu în lumea muzicii populare. A murit o îndrăgită artistă din România. Când va fi înmormântată
Eveniment
Doliu în lumea muzicii populare. A murit o îndrăgită artistă din România. Când va fi înmormântată
Vacanța de iarnă 2025–2026. Când intră elevii în cea de-a doua pauză din an
Eveniment
Vacanța de iarnă 2025–2026. Când intră elevii în cea de-a doua pauză din an
Greșeala uriașă pe care mulți români o fac. Ministerul de Interne a anunțat că nu e legal: „Te poţi lovi de probleme!”
Eveniment
Greșeala uriașă pe care mulți români o fac. Ministerul de Interne a anunțat că nu e legal: „Te poţi lovi de probleme!”
Ultima oră
23:59 - Două publicații din SUA, apropiate de republicani și de MAGA, îi cer lui Trump să retragă trupele americane de la Baza Kogălniceanu / Tismăneanu: E un demers propagandistic concertat, la care participa pioni din SUA, Rusia, România și, mai nou, Polonia
23:56 - Un telefon scăpat în apă nu înseamnă neapărat sfârșitul. Ce metodă alternativă și sigură ar trebui să folosești în loc de celebrul truc cu orez
23:55 - Cum scapi rapid de o pată de Cola de pe haine? Trucuri simple și eficiente
23:17 - Dominic Fritz: Prea profund suntem în rahat, să ne putem scoate în câteva luni / În coaliție sunt şi forţe care îşi doresc mai degrabă păstrarea privilegiilor
22:57 - Ce poți face de Halloween, dacă ai un copil mic. Idei distractive și creative
22:56 - O stațiune montană bulgară intră în era euro în noaptea de Revelion. Care sunt temerile hotelierilor
22:28 - Cătălin Drulă, susținut de Nicușor Dan în lupta pentru Primăria Capitalei: „Mă bazez și pe votul președintelui”
22:11 - SUA retrag trupe din România | CTP: „Remarc negativ atitudinea lui Moșteanu. A procedat ca în era sovietică. Urât, urât a arătat povestea asta”. Ce a spus gazetarul despre Oana Țoiu (VIDEO)
21:58 - A murit românca Anca Faur, soția astronautului Buzz Aldrin. Cei doi se căsătoriseră în urmă cu doar doi ani
21:55 - Criză în Mallorca! Afacerile locale istorice se închid tot mai des. Care este cauza sesizată de localnici