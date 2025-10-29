Ai un copil mic și nu știi ce să faci cu el de Halloween? Iată câteva propuneri

Toamna aduce cu ea nu doar frunze arămii și aroma dovleacului copt, dar și celebrarea Halloween-ului, , care a prins rădăcini și la noi. Dacă sunteți părinți, știți deja că entuziasmul celor mici e molipsitor. Dar cum reușiți să faceți din 31 octombrie o experiență magică și, mai ales, sigură?

Mai jos, veți găsi un ghid cu cinci idei grozave, perfecte pentru a transforma casa într-un tărâm al misterului și distracției, evitând aglomerația și grijile inutile. Iată cele mai tari activități de Halloween cu copii care să vă umple coșurile (sau bolurile) cu amintiri frumoase.

Ce fel de costume de Halloween sunt potrivite pentru cei mici

Uitați de costumele scumpe și complicate. Implicați-vă copilul în proces: o cearșaf alb devine fantomă, o pereche de urechi de pisică dintr-un elastic și carton e suficientă, iar o pelerină neagră te transformă instant în vampir. Ideea este să fie confortabil și să îi permită să se miște în voie.

Sfat util: Alegeți materiale care nu sunt inflamabile și costume care nu au elemente lungi, care pot duce la împiedicare, mai ales dacă faceți trick-or-treating (chiar și numai în curtea interioară).

Putem face „Trick or Treat” acasă sau în curte?

Absolut! Aceasta este o modalitate excelentă de a păstra tradiția, dar într-un mediu controlat. Transformați camerele casei în „stații” de bomboane. Fiecare ușă poate fi o casă diferită. Stabiliți reguli clare, decorați ușile (chiar și cu desene făcute de ei) și lăsați-i pe cei mici să bată la ușă și să spună formula magică. Pentru și mai multă distracție, puneți-i pe ceilalți membri ai familiei să se costumeze și să fie gazdele „caselor”.

Ce decorațiuni pot face copiii singuri

Aici e momentul să scoateți vopselele și lipiciul! Pictatul dovleacului (fără a-l sculpta, pentru siguranță) este o activitate clasică. De asemenea, puteți face pânze de păianjen din ață pe mobilă, lilieci din carton negru pe care îi lipiți de pereți sau fantome mici din șervețele. Nu uitați să creați o atmosferă misterioasă cu lumini slabe și multe lumânări LED (cele reale sunt prea periculoase pentru copii).

Există jocuri de Halloween potrivite pentru toată familia?

Sigur că da! O vânătoare de comori cu tematică de Halloween este perfectă. Ascundeți dulciuri sau mici prin casă sau curte și dați-le indicii scrise (sau desenate, pentru cei mai mici). Un alt joc simplu, dar amuzant, este „pin the wart on the witch” (prinde negul pe vrăjitoare), o variantă a jocului clasic „pin the tail on the donkey”. Distracția e garantată, iar timpul va trece imediat.