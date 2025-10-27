În acest articol veți găsi mai multe idei de costume de Halloween potrivite pentru petrecerea din noaptea de 31 octombrie și nu numai. Seara de Halloween este momentul perfect pentru creativitate şi surpriză. Și dacă vrei să iesi din tipar, e esenţial să ai câteva „săgeţi” bune în cartea de idei.
Când vorbim despre costume de Halloween, nu vorbim doar de „clasicul vampir” sau „vrăjitoare”, ci de alegerea unui personaj, a unei teme şi a unui look care să rămână în memoria celorlalţi. Şi da, dacă te inspiri din selecţii existente, precum cele prezentate de B1TV.ro în articolul „Cinci cele mai bune idei de costume pentru Halloween 2020”, vei avea deja startul asigurat.
Dacă îmbini aceste sugestii cu propria creativitate, poţi să generezi o idee originală pentru petrecerea la care participi.
Vă lăsăm, mai jos, o listă cu top 10 costume de Halloween.
Wednesday Addams – clasic, ușor de realizat și mereu de efect; rochie neagră, guler alb, codițe împletite.
Barbie & Ken – încă foarte la modă după filmul din 2023; roz, accesorii lucioase și atitudine!
Joker sau Harley Quinn – mereu hit-uri la petreceri.
Ghostbusters – un overall bej și o rucsacă transformată în „proton pack” – perfect pentru grupuri.
Super Mario și Luigi – pantaloni de salopetă, șepci și mustăți desenate.
Vrăjitoare modernă – haine negre, pălărie, machiaj cu accente metalice.
Elf sau zână – aripi ușoare și sclipici.
Vampir elegant – pelerină, lentile de contact roșii și ruj închis.
Zombi de epocă – haine vintage rupte și machiaj de latex.
Sirena întunecată – top perlat, sclipici albastru-verzui, fustă din voal.
De asemenea, vă prezentăm, mai jos, și alte idei de costume de Halloween:
Turist pierdut – cămașă hawaiiană, ochelari de soare, hartă, șlapi.
Cutie de popcorn – tricou alb cu dungi roșii și o pălărie cu „pufuri” de vată.
Emoji uman – tricou galben și față pictată ca un emoticon.
Instagram Filter – cartonaș cu rama de Insta și un text amuzant.
Pisica neagră – simplu, clasic și elegant; urechi și codiță din fetru.
Schelet fluorescent – conturează oasele cu bandă reflectorizantă pe haine negre.
Mumia digitală – bandaje + cabluri LED sub ele.
Doctor nebun – halat alb pătat cu vopsea roșie și părul vâlvoi.
Reaper cu glugă neon – combinație de frică și stil cyberpunk.
Pirata futuristă – ochi acoperit cu un disc metalic și jachetă argintie.
Addams Family – Morticia, Gomez, Wednesday și Pugsley.
Supereroi și antagoniști – Batman & Catwoman, Superman & Lois Lane.
Personaje de basm inversate – Scufița Roșie & Lupul prietenos.
Zombi corporatiști – grup de „angajați” reveniți din mormânt.
Grup de personaje dintr-un serial preferat – „Stranger Things”, „Game of Thrones”, „Harry Potter”.
Așadar, dacă vrei să te remarci la petrecerea de Halloween, alege un costum care să reflecte personalitatea ta, adaugă un twist original. Spor la pregătiri şi distracţie maximă!