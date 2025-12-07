B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Alegeri Primăria București: zece sesizări privind posibile fapte nelegale în legătură cu procesul electoral

Alegeri Primăria București: zece sesizări privind posibile fapte nelegale în legătură cu procesul electoral

Selen Osmanoglu
07 dec. 2025, 09:11
Alegeri Primăria București: zece sesizări privind posibile fapte nelegale în legătură cu procesul electoral
Cuprins
  1. Zece posibile încălcări ale legii electorale
  2. Atribuțiile președinților birourilor electorale
  3. Cum se votează cu cartea electronică de identitate

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a raportat zece posibile fapte nelegale legate de procesul electoral, înregistrate în preziua alegerilor și pe parcursul nopții de sâmbătă spre duminică. Cele mai multe dintre sesizări au vizat continuarea propagandei electorale.

Zece posibile încălcări ale legii electorale

Structurile Ministerului Afacerilor Interne au fost sesizate cu privire la zece posibile fapte nelegale în preajma alegerilor, scrie Agerpres.

Potrivit Monicăi Dajbog, șapte dintre acestea se refereau la continuarea propagandei electorale, o abatere frecvent întâlnită în zilele premergătoare votului.

Purtătorul de cuvânt al MAI a mai precizat că efectivele de ordine publică au predat secțiile de votare cu sigiliile intacte, iar pe timpul nopții nu au avut loc incidente care să pună în pericol securitatea secțiilor de votare.

Atribuțiile președinților birourilor electorale

Monica Dajbog a reamintit că președinții birourilor electorale au responsabilitatea de a menține ordinea în interiorul și în jurul secțiilor de votare, pe o rază de până la 500 de metri.

„Președinții birourile electorale ale secțiilor de vot sunt obligați să ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiții, având atribuții și în afara secțiilor, până la o distanță de 500 de metri. Refuzul oricărei persoane de a se conforma dispozițiilor președintelui biroului electoral cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot și în împrejurimi constituie contravenție. Constituie, de asemenea, contravenție sfătuirea alegătorilor la sediul secțiilor de votare sau în perimetrul de 500 de metri să voteze sau să nu voteze un anumit candidat”, a declarat Monica Dajbog.

Cum se votează cu cartea electronică de identitate

Reprezentanții MAI au oferit clarificări și în privința votării cu cartea electronică de identitate, folosită în premieră la scară extinsă în anumite zone.

„Alegătorii care au carte electronică de identitate nu trebuie decât să prezinte documentul operatorului de calculator al biroului electoral al secției de votare pentru scanare și verificare prin intermediul Sistemului Informatic de Prevenire a Votului Ilegal, la fel cum ar fi făcut cu vechiul tip de act de identitate, iar adresa de domiciliu sau de reședință se va afișa automat”, a mai explicat Dajbog.

După votare, pe cartea electronică de identitate nu se aplică timbrul autocolant cu mențiunea „votat”.

