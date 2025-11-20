Comisariatul Județean Vaslui al Gărzii de Mediu atrage atenția asupra numărului tot mai mare de reclamații zilnice, care deseori sunt minore. Conducerea instituției subliniază că aceste sesizări pot diminua timpul destinat problemelor majore de mediu. În contextul actual, cetățenii sunt sfătuiți să facă diferența între conflictele de vecinătate și situațiile care țin de protecția mediului.

Ce sesizări intră în competența Gărzii de Mediu

Comisarii explică că reclamațiile referitoare la conflicte între vecini nu țin de atribuțiile instituției. „ nu poate interveni pentru a reduce zgomotul produs de animalele de companie sau de fermă în mediul urban sau rural. Intervenim doar atunci când creșterea animalelor generează efecte directe asupra mediului, precum mirosuri puternice, gestionarea necorespunzătoare a dejecțiilor sau lipsa documentelor necesare pentru exploatații agricole”, au precizat comisarii, potrivit adevărul.ro.

Astfel, problemele legate de zgomot sau de deranjul cotidian provocat de animale trebuie raportate Poliției Locale.

Cum trebuie raportate sesizările minore către autorități

Cetățenii care se confruntă cu zgomot sau alte inconveniente minore sunt îndrumați să colecteze probe concrete. Recomandarea instituției este să transmită Poliției Locale materiale care să documenteze reclamația, incluzând ora și data incidentului. Dacă este posibil, sesizările pot fi însoțite de fotografii sau videoclipuri care să susțină reclamația și să faciliteze intervenția autorităților.

De ce este importantă prioritizarea problemelor majore de mediu

Conducerea Comisariatului Vaslui subliniază că numărul mare de reclamații minore poate afecta timpul alocat problemelor care au impact real asupra mediului. Acestea includ poluarea, accidentele ecologice sau controalele tematice desfășurate în județ. Prin prioritizarea situațiilor critice, Garda de Mediu poate interveni eficient și rapid, protejând atât resursele naturale, cât și sănătatea publică.

Ce exemple recente arată limitele competenței Gărzii de Mediu

Un exemplu recent din municipiul Huși a ilustrat clar aceste limite: un locuitor a sesizat comisariatul cu privire la zgomotul produs de cocoșul vecinului, argumentând că acesta cântă la ore nepotrivite. Reprezentanții au explicat că astfel de situații țin de ordinea și liniștea publică și trebuie adresate Poliției Locale. Acest caz subliniază importanța diferențierii între problemele de mediu și cele de conviețuire socială