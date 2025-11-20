B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un cocoș reclamat la Garda de Mediu stârnește controverse printre vecini. Cum gestionează instituția sesizările absurde

Un cocoș reclamat la Garda de Mediu stârnește controverse printre vecini. Cum gestionează instituția sesizările absurde

Iulia Petcu
20 nov. 2025, 23:24
Un cocoș reclamat la Garda de Mediu stârnește controverse printre vecini. Cum gestionează instituția sesizările absurde
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Ce sesizări intră în competența Gărzii de Mediu
  2. Cum trebuie raportate sesizările minore către autorități

Comisariatul Județean Vaslui al Gărzii de Mediu atrage atenția asupra numărului tot mai mare de reclamații zilnice, care deseori sunt minore. Conducerea instituției subliniază că aceste sesizări pot diminua timpul destinat problemelor majore de mediu. În contextul actual, cetățenii sunt sfătuiți să facă diferența între conflictele de vecinătate și situațiile care țin de protecția mediului.

Ce sesizări intră în competența Gărzii de Mediu

Comisarii explică că reclamațiile referitoare la conflicte între vecini nu țin de atribuțiile instituției. Garda de Mediu nu poate interveni pentru a reduce zgomotul produs de animalele de companie sau de fermă în mediul urban sau rural. Intervenim doar atunci când creșterea animalelor generează efecte directe asupra mediului, precum mirosuri puternice, gestionarea necorespunzătoare a dejecțiilor sau lipsa documentelor necesare pentru exploatații agricole”, au precizat comisarii, potrivit adevărul.ro.

Astfel, problemele legate de zgomot sau de deranjul cotidian provocat de animale trebuie raportate Poliției Locale.

Cum trebuie raportate sesizările minore către autorități

Cetățenii care se confruntă cu zgomot sau alte inconveniente minore sunt îndrumați să colecteze probe concrete. Recomandarea instituției este să transmită Poliției Locale materiale care să documenteze reclamația, incluzând ora și data incidentului. Dacă este posibil, sesizările pot fi însoțite de fotografii sau videoclipuri care să susțină reclamația și să faciliteze intervenția autorităților.

De ce este importantă prioritizarea problemelor majore de mediu

Conducerea Comisariatului Vaslui subliniază că numărul mare de reclamații minore poate afecta timpul alocat problemelor care au impact real asupra mediului. Acestea includ poluarea, accidentele ecologice sau controalele tematice desfășurate în județ. Prin prioritizarea situațiilor critice, Garda de Mediu poate interveni eficient și rapid, protejând atât resursele naturale, cât și sănătatea publică.

Ce exemple recente arată limitele competenței Gărzii de Mediu

Un exemplu recent din municipiul Huși a ilustrat clar aceste limite: un locuitor a sesizat comisariatul cu privire la zgomotul produs de cocoșul vecinului, argumentând că acesta cântă la ore nepotrivite. Reprezentanții Gărzii de Mediu au explicat că astfel de situații țin de ordinea și liniștea publică și trebuie adresate Poliției Locale. Acest caz subliniază importanța diferențierii între problemele de mediu și cele de conviețuire socială

Tags:
Citește și...
De ce refuză copiii să mănânce legume, în special pe cele verzi. Mihaela Bilic: „Nu suntem ierbivori”
Eveniment
De ce refuză copiii să mănânce legume, în special pe cele verzi. Mihaela Bilic: „Nu suntem ierbivori”
Două butoaie de vin au fost vândute cu 400.000 de euro fiecare. Cum au ajuns la acest preț record
Eveniment
Două butoaie de vin au fost vândute cu 400.000 de euro fiecare. Cum au ajuns la acest preț record
Româncă acuzată că a furat de la omul de afaceri pentru care lucra ca menajeră. Suma uriașă pe care ar fi sustras-o
Eveniment
Româncă acuzată că a furat de la omul de afaceri pentru care lucra ca menajeră. Suma uriașă pe care ar fi sustras-o
Klaus Iohannis obține o victorie în fața ANAF. Ce decizie a luat Tribunalul Sibiu
Eveniment
Klaus Iohannis obține o victorie în fața ANAF. Ce decizie a luat Tribunalul Sibiu
Accident grav pe un șantier feroviar din Cluj lasă doi muncitori răniți. Ce manevră greșită a declanșat accidentul
Eveniment
Accident grav pe un șantier feroviar din Cluj lasă doi muncitori răniți. Ce manevră greșită a declanșat accidentul
Femeia informată este o femeie protejată – tot ce trebuie să știi despre cancerul de sân – Prevenție, diagnostic și tratamente moderne prezentate de experți europeni de top
Eveniment
Femeia informată este o femeie protejată – tot ce trebuie să știi despre cancerul de sân – Prevenție, diagnostic și tratamente moderne prezentate de experți europeni de top
Elevii români cară zilnic ghiozdane de până la 10 kilograme. Medicii trag un semnal de alarmă
Eveniment
Elevii români cară zilnic ghiozdane de până la 10 kilograme. Medicii trag un semnal de alarmă
Atenționare de călătorie pentru Belgia. Transportul public afectat de o grevă națională
Eveniment
Atenționare de călătorie pentru Belgia. Transportul public afectat de o grevă națională
Horațiu Potra a fost adus în țară. Mercenarul, fiul și nepotul său au fost preluați de mascați de la Aeroportul Otopeni. Precizările Ministerului Justiției (VIDEO)
Eveniment
Horațiu Potra a fost adus în țară. Mercenarul, fiul și nepotul său au fost preluați de mascați de la Aeroportul Otopeni. Precizările Ministerului Justiției (VIDEO)
Marius Isăilă, fostul senator care voia să-i dea șpagă lui Ionuț Moșteanu, a fost plasat sub control judiciar. El ceruse arest la domiciliu
Eveniment
Marius Isăilă, fostul senator care voia să-i dea șpagă lui Ionuț Moșteanu, a fost plasat sub control judiciar. El ceruse arest la domiciliu
Ultima oră
00:30 - Cum reușește Maria Buză să se mențină într-o formă fizică de invidiat: „Nici dietă, nici sport, nici tratamente”
00:02 - Război în Ucraina. Armata rusă revendică ocuparea orașului Kupiansk
23:58 - Aris Eram își caută iubită: „Vreau să am și eu pe cine să țin în brațe”. Ce calități trebuie să aibă viitoarea parteneră
23:57 - Guvernul britanic schimbă regulile pentru rezidența permanentă. Cum vor afecta noile condiții străinii aflați legal în țară
23:39 - Hoții de mașini în epoca tehnologiei. Accesoriile care îi ajută să pornească un vehicul în două minute
Catalin Drula
23:37 - Chipsuri din paste, gustarea care a făcut furori pe TikTok. Cum le prepară chef Ștefan Popescu
23:12 - Legătura dintre demiterea lui Ludovic Orban și serviciile secrete. Ce spune fostul consilier prezidențial
23:10 - De ce refuză copiii să mănânce legume, în special pe cele verzi. Mihaela Bilic: „Nu suntem ierbivori”
22:54 - Două butoaie de vin au fost vândute cu 400.000 de euro fiecare. Cum au ajuns la acest preț record
22:42 - Româncă acuzată că a furat de la omul de afaceri pentru care lucra ca menajeră. Suma uriașă pe care ar fi sustras-o