Preotul Visarion Alexa, intens mediatizat în ultimii ani, a fost doar suspendat din funcție după pentru agresiune sexuală. Decizia de suspendare, emisă direct de Patriarhul Daniel, confirmă că acesta nu a fost exclus definitiv din rândurile clerului ortodox.

Arhiepiscopia Bucureștilor a transmis oficial hotărârea, subliniind că măsura nu echivalează cu îndepărtarea completă din Biserica Ortodoxă Română, notează g4media.ro.

Cum a ajuns preotul Visarion Alexa să primească o suspendare de trei ani

Preotul a fost condamnat definitiv în 2025 la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare, printr-o decizie a Curții de Apel București. Patriarhul Daniel a emis ulterior o înștiințare oficială privind situația lui Visarion Alexa. Documentul aprobat de acesta prelungește suspendarea din funcție până în septembrie 2028.

Hotărârea Arhiepiscopiei Bucureștilor indică faptul că sancțiunea depășește durata pedepsei stabilite de instanță, subliniind gravitatea cazului. Decizia patriarhului îl ține pe preot în afara slujirii timp de trei ani, după condamnarea penală definitivă deja pronunțată.

Această prelungire a suspendării arată că a ales o sancțiune fermă, fără a recurge totuși la îndepărtarea definitivă din preoție.

De ce a ales Arhiepiscopia Bucureștilor să nu îl caterisească pe Visarion Alexa

Arhiepiscopia Bucureștilor a confirmat prelungirea suspendării lui Visarion Alexa până în 2028, susținând că măsura reflectă hotărârea judecătorească definitivă. Instituția a explicat că excluderea definitivă din preoție poate fi decisă doar de Consistoriul bisericesc, după o evaluare canonică completă.

Reprezentanții Arhiepiscopiei au afirmat că este condamnată ferm, iar suspendarea totală arată preocuparea pentru protejarea victimelor vulnerabile. Ei au transmis că decizia finală va fi luată doar cu respectarea procedurilor canonice, analizând circumstanțele și efectele sentinței definitive.

Ce s-a întâmplat în cazul agresiunii sexuale comise Visarion Alexa

Preotul a fost găsit vinovat de agresiune sexuală asupra unei enoriașe, incident reclamat în 2022 și petrecut în timpul spovedaniei. Scandalul a izbucnit rapid deoarece acesta era prezent constant la radio și televiziune, fapt care a amplificat reacțiile publice.

După apariția acuzațiilor, el s-a autosuspendat din slujire și a admis că avea o relație de prietenie cu victima. Instanța l-a obligat ulterior să plătească 2.700 de lei daune materiale și 35.000 de lei daune morale către partea vătămată.