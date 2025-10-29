Anchetatorii au făcut percheziții, miercuri dimineață, în biroul doctoriței Ștefania Szabo, în cabinetul ei din Spitalul Județean Buzău. Polițiștii și procurorii caută indicii care ar putea explica moartea fulgerătoare a medicului de 37 de ani.

Potrivit unor surse judiciare, medicul ar fi cerut, recent, de la farmacia spitalului mai multe substanțe foarte puternice, unele folosite în anestezie, altele calmante sau opioide. În biroul ei, anchetatorii au descoperit o seringă goală și cutii de medicamente prescrise pentru calmare, care se eliberează doar pe bază de rețetă.

Conform , există suspiciunea că medicul și-ar fi injectat singură un amestec de substanțe pe care le luase sub pretextul că erau pentru un pacient.

Ce spun sursele din anchetă despre ultimele momente ale medicului

Sursele susțin că doctorița nu a mai ajuns în salonul pacientului pentru care ceruse medicamentele. Ea a fost găsită fără viață în camera de gardă, în jurul orei 6 dimineața, cu doar două ore înainte să își încheie tura.

Ce au găsit criminaliștii în biroul doctoriței Ștefania Szabo

Camera în care a fost descoperită doctorița a fost sigilată. Criminaliștii au ridicat recipiente cu medicamente, deșeuri medicale și documente ce vor fi analizate în cadrul expertizelor. Totodată, mașina directoarei medicale a fost ridicată și dusă la sediul Poliției, unde este percheziționată.

Printre cei audiați s-a aflat și fratele doctoriței, care le oferă anchetatorilor informații despre viața și obiceiurile acesteia. În paralel, urmează să fie efectuată necropsia, la care familia a cerut să participe și un legist independent, care va redacta o opinie separată. Ulterior, se vor face și analizele toxicologice.

Cine era doctorița Ștefania Szabo

Ștefania Szabo era medic chirurg din anul 2020 și director medical al Spitalului Județean Buzău din decembrie 2021. Colegii o descriu ca fiind „o persoană mereu activă, implicată și dornică să ajute”.

Deși nu era obligată, acceptase să facă gărzi suplimentare pentru a acoperi lipsa de personal. Uneori, muncea chiar și peste 30 de ore legate.

Surse medicale susțin că, pentru a rezista programului epuizant, își administra singură vitamine prin branulă. Managerul spitalului a declarat că medicul lua și medicamente pentru menținerea funcției cardiace, deși la ultima verificare ITM nu avea probleme de sănătate semnalate.