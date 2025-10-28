Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean Buzău, a fost , marți dimineață, chiar în camera de gardă a unității medicale. Managerul spitalului, Sorin Pătrașcu, a vorbit despre personalul insuficient și epuizarea medicilor la locul de muncă. Și colegii medici au făcut declarații similare. Primarul Buzăului, Constantin Toma, s-a arătat uluit de moartea doctoriței la doar 37 de ani.

Ce a spus managerul spitalului despre moartea Ștefaniei Szabo

„La ora 6, fără câteva minute, am fost apelat de unul din medici spitalului, care m-a informat că doamna director medicală a fost găsită decedată în interiorul camerei de gardă. M-am prezentat la spital, a fost anunțată echipa tehnică a celor de la poliție. Am anunțat și ITM-ul pentru că era în cursul activității. Este foarte adevărat că este unul din medicii foarte implicat. Cu siguranță că, pe fond de oboseală, presiunea, stresul. Cumva posibil să fi cedat. Este foarte posibil orice, chiar și un burnout”, a declarat Sorin Pătrașcu, managerul Spitalului Județean Buzău.

Pătrașcu se întâlnise chiar ieri cu Szabo, la un eveniment de la spital, și aceasta nu dăduse semne că se simțea rău.

Potrivit managerului, doctorița „lua pastile de întreținere, de menținere a funcției inimii. Erau pastile obișnuite de întreținere a funcției inimii, nimic deosebit. Nu apărea în evidența noastră cu nicio problemă medicală”.

Sorin Pătrașcu a mai susținut că Ștefania Szabo a fost suprasolicitată în seara dinaintea decesului, având mulți pacienți de tratat.

„37 de ani. Doar că, la tineri și la tot ce se întâmplă în sistemul de sănătate, nimic nu mai este suspect. Au fost câțiva pacienți, destul de mulți din ce înțeleg. Nu știu ce vă spun numeric, pentru că nu am analizat lucrurile din punctul ăsta de vedere, dar a avut, într-adevăr, pacienți pentru care a fost solicitată. Ultimul consult a fost undeva la ora 12. Nu știu ce s-a întâmplat până la ora când a fost găsită, acum investigam și noi.

Așa cu spune protocolul, părinții sunt și anunțați în astfel de situații. Urmează să ne întâlnim cu familia și să vedem ce e de făcut și pe partea aceasta umană a lucrurilor. Părinții sunt din București. Dânsa era divorțată, nu avea rude aici”, a mai declarat Sorin Pătrașcu, pentru .

Ce reacție au avut colegii Ștefaniei Szabo

Colegii Ștefaniei s-au adunat în curtea spitalului pentru a aprinde lumânări. Ei au denunțat condițiile în care sunt nevoiți să lucreze.

Colegii spun că tânăra era epuizată.

„Muncea foarte mult. Nu cred că a avut un concediu medical în ultimii trei-patru ani, a venit chiar și cu branula la serviciu (…). Este un stres foarte mare în zona aceea. (…) Probabil trebuia să mai facă pauze, să mai revizuiască unele aspecte personale, nu știu ce să zic, acum e inutil” – sunt doar câteva dintre mărturii, citate de .

Managerul Sorin Pătrașcu le-a adresat câteva cuvinte, cu lacrimi în ochi.

„Dumneavoastră, medicii, în mod deosebit, nu aveți posibilitatea la un anumit moment nici măcar să respirați. Mă uit la medicii din UPU în mod deosebit, care au ajuns la 300 de prezentări pe o tură, care sunt care nu aparțin unității de primiri urgențe.

Mă uit la radiologi care fac CT-uri peste CT-uri, neurologii și toate specialitățile. Sunteți supraîncărcați, unii pot rezista, unii pot cere ajutor, dar sunt și unii care pot ceda. Se pare că colega noastră, din punct de vedere fizic, nu a mai putut duce aceste lucruri. Regret această pierdere și îmi doresc în perioada următoare să fim într-adevăr o echipă așa cum am fost întotdeauna, pentru că am încredere în dumneavoastră, în toți”, a spus managerul.

Ce reacție a avut primarul Buzăului după moartea Ștefaniei Szabo

Primarul Buzăului, Constantin Toma, a deplâns această „tragedie și pentru comunitatea medicală, și pentru tot Buzăul”.

„Ștefania se impusese prin voie bună și își făcuse un nume foarte bun în Buzău, ceea ce a și ajutat-o ca, într-un an, să fie promovată.

Oamenii sunt în șoc acum. Nu am discutat cu ei până acum. Acolo sunt cercetări, sunt cei de la criminalitate, pentru că este totuși o moarte subită și ciudată. Cum să mori la 37 de ani? Împlinise chiar pe 1 octombrie. Este o tragedie și sunt convins că și acest super-stres pe care îl au medicii este un factor.

Nimeni nu știe să fi fost bolnavă. Tot timpul participa la toate evenimentele, efectiv se impusese în comunitatea buzoiană”, a declarat primarul Constantin Toma, pentru .

Ștefania Szabo absolvise Facultatea de Medicină „Carol Davila” din București și la spitalul din Buzău lucra din 1 iulie 2020. Ea era medic specialist de chirurgie generală.

Procurorii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.