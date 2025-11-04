B1 Inregistrari!
Sute de angajați, concediați în România. Ce companie celebră face disponibilizări și ce vor primi oamenii în funcție de vechimea pe care o au în firmă

Sute de angajați, concediați în România. Ce companie celebră face disponibilizări și ce vor primi oamenii în funcție de vechimea pe care o au în firmă

Ana Maria
04 nov. 2025, 20:32
Sute de angajați, concediați în România. Ce companie celebră face disponibilizări și ce vor primi oamenii în funcție de vechimea pe care o au în firmă
Sursa foto: pexels.com
Cuprins
  1. Oracle a concediat sute de angajați. Ce pachete compensatorii primesc aceștia
  2. Ce drepturi suplimentare primesc angajații concediați
  3. Oracle a concediat sute de angajați. Cum afectează concedierile performanța companiei
  4. Cu se ocupă compania Oracle

Oracle a concediat 404 angajați din compania sa din România, informează observatornews.ro. Toți cei implicați în procesul de restructurare au fost notificați luni.

Oracle a concediat sute de angajați. Ce pachete compensatorii primesc aceștia

Fiecare angajat va primi un pachet salarial compensatoriu, calculat în funcție de vechimea în companie. Pachetele variază între 3 salarii, pentru cei cu vechime între 0 și 3 ani, și până la 12 salarii pentru angajații cu vechime egală sau mai mare de 11,5 ani.

Ce drepturi suplimentare primesc angajații concediați

Compania oferă o perioadă de preaviz extinsă de două luni, față de cele 20 de zile lucrătoare prevăzute în Codul Muncii și contractele de muncă.

„Pe întreaga perioadă de preaviz, salariații concediați nu vor trebui să lucreze, fiind considerați în concediu plătit. O astfel de măsură le va permite acestora să folosească acest timp suplimentar pentru a identifica alte oportunități de angajare”, arată documentele consultate.

Oracle a concediat sute de angajați. Cum afectează concedierile performanța companiei

Deși în septembrie presa americană a anunțat concedieri masive la nivel global în cadrul companiei Oracle, afacerile din România au înregistrat creșteri importante. Potrivit Profit.ro, cele trei firme Oracle din România au avut afaceri totale de 1,66 miliarde de lei în 2024, cu o creștere de 23,2% față de anul precedent.

Oracle România, principala subsidiară locală, a raportat o creștere de 35,5% a cifrei de afaceri, ajungând la 963,56 milioane de lei. De asemenea, profitul net a crescut de 4,7 ori, de la 1,84 milioane lei în 2023, la 8,62 milioane lei în 2024.

Cu se ocupă compania Oracle

Oracle este una dintre cele mai mari companii globale de tehnologie, specializată în dezvoltarea și furnizarea de software pentru gestionarea bazelor de date, soluții cloud, inteligență artificială și servicii IT. Compania oferă produse și servicii esențiale pentru afaceri din diverse industrii și ajută organizațiile să-și optimizeze procesele, dar și să-și protejeze datele.

În România, Oracle este un jucător important pe piața locală IT, cu mai multe subsidiare care deservesc clienți din sectorul public și privat.

Tags:
