Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății, a declarat că cinci spitale sunt afectate de din Prahova și Dâmbovița, dar alte unități medicale din București sunt pregătite să preia din bolnavi dacă e nevoie. Deocamdată n-a fost necesar niciun transfer. Spitalele afectate nu mai fac internări, dar au fost alimentate cu apă de către ISU pentru îngrijirea pacienților deja internați.

Spitale din București, gata să primească pacienți din Prahova

„Pentru că ieri am primit informația că situația de avarie, care era inițial estimată la 72 de ore, se va prelungi până luni inclusiv, am decis convocarea de urgență la Ploiești a unei ședințe cu președintele Consiliului Județean, prefectul, directorul DSP și toți actorii implicați, inclusiv managerii celor 5 . (…)

Avem un total de 378 de pacienți internați acum, iar activitatea medicală e susținută de peste 12.00 de angajați din aceste spitale. Analizând situația, am dispus sistarea internărilor în aceste spitale și realizarea unei celule de urgență în Ministerul Sănătății, în care am inclus spitale din București, (…) care vor avea până luni inclusiv un număr de paturi blocate pe secțiile chirurgicale și nechirurgicale, în eventualitatea unui transfer al pacienților din Prahova”, a declarat Alexandru Rogobete.

Acesta a mai precizat că Spitalul Județean Ploiești a preluat toate urgențele din județ, dat fiind că aceste cinci unități sanitare nu mai pot primi pacienți. Spitalul Județean nu e afectat de criza apei, dar „numărul de pacienți e mare, majoritatea secțiilor sunt ocupate în totalitate”.

Spitalele afectate primesc apă de la ISU

„Acum suntem într-o stare de alertă de sănătate publică, pentru că discutăm de 5 spitale și aproape 400 de pacienți internați. Pacienții beneficiază în continuare de servicii medicale.

Aceste spitale au fost alimentate cu apă menajeră și potabilă de către ISU, iar de azi-noapte am dispus relocarea din Fondul de rezervă al Guvernului inclusiv de apă potabilă îmbuteliată pentru pacienți și personalul medical. Apa e calculată pe număr de persoane până luni inclusiv. (..) Dacă e nevoie de o suplimentare, o vom putea face rapid”, a mai declarat ministrul Alexandru Rogobete, pentru B1 TV.