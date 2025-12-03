B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Rogobete: Suntem în stare de alertă. 5 spitale sunt afectate de criza apei. Ele primesc apă de la ISU. Unități din București, pregătite să preia din pacienți (VIDEO)

Rogobete: Suntem în stare de alertă. 5 spitale sunt afectate de criza apei. Ele primesc apă de la ISU. Unități din București, pregătite să preia din pacienți (VIDEO)

Traian Avarvarei
03 dec. 2025, 11:43
Rogobete: Suntem în stare de alertă. 5 spitale sunt afectate de criza apei. Ele primesc apă de la ISU. Unități din București, pregătite să preia din pacienți (VIDEO)
Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății. Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook
Cuprins
  1. Spitale din București, gata să primească pacienți din Prahova
  2. Spitalele afectate primesc apă de la ISU

Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății, a declarat că cinci spitale sunt afectate de criza apei din Prahova și Dâmbovița, dar alte unități medicale din București sunt pregătite să preia din bolnavi dacă e nevoie. Deocamdată n-a fost necesar niciun transfer. Spitalele afectate nu mai fac internări, dar au fost alimentate cu apă de către ISU pentru îngrijirea pacienților deja internați.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Alex Vlădescu pe B1 TV.

Spitale din București, gata să primească pacienți din Prahova

„Pentru că ieri am primit informația că situația de avarie, care era inițial estimată la 72 de ore, se va prelungi până luni inclusiv, am decis convocarea de urgență la Ploiești a unei ședințe cu președintele Consiliului Județean, prefectul, directorul DSP și toți actorii implicați, inclusiv managerii celor 5 spitale afectate. (…)

Avem un total de 378 de pacienți internați acum, iar activitatea medicală e susținută de peste 12.00 de angajați din aceste spitale. Analizând situația, am dispus sistarea internărilor în aceste spitale și realizarea unei celule de urgență în Ministerul Sănătății, în care am inclus spitale din București, (…) care vor avea până luni inclusiv un număr de paturi blocate pe secțiile chirurgicale și nechirurgicale, în eventualitatea unui transfer al pacienților din Prahova”, a declarat Alexandru Rogobete.

Acesta a mai precizat că Spitalul Județean Ploiești a preluat toate urgențele din județ, dat fiind că aceste cinci unități sanitare nu mai pot primi pacienți. Spitalul Județean nu e afectat de criza apei, dar „numărul de pacienți e mare, majoritatea secțiilor sunt ocupate în totalitate”.

Spitalele afectate primesc apă de la ISU

„Acum suntem într-o stare de alertă de sănătate publică, pentru că discutăm de 5 spitale și aproape 400 de pacienți internați. Pacienții beneficiază în continuare de servicii medicale.

Aceste spitale au fost alimentate cu apă menajeră și potabilă de către ISU, iar de azi-noapte am dispus relocarea din Fondul de rezervă al Guvernului inclusiv de apă potabilă îmbuteliată pentru pacienți și personalul medical. Apa e calculată pe număr de persoane până luni inclusiv. (..) Dacă e nevoie de o suplimentare, o vom putea face rapid”, a mai declarat ministrul Alexandru Rogobete, pentru B1 TV.

Tags:
Citește și...
Micii, ciorba de burtă și iahnia de fasole, preferatele românilor de 1 Decembrie. Unde au fost date cele mai multe comenzi online
Eveniment
Micii, ciorba de burtă și iahnia de fasole, preferatele românilor de 1 Decembrie. Unde au fost date cele mai multe comenzi online
Deutche Welle – RFI, parteneriat pentru combaterea dezinformării
Eveniment
Deutche Welle – RFI, parteneriat pentru combaterea dezinformării
Doi polițiști de la Penitenciarul Jilava sunt acuzați că au vândut droguri deținuților
Eveniment
Doi polițiști de la Penitenciarul Jilava sunt acuzați că au vândut droguri deținuților
Polițist din Constanța, prins în timp ce primea 5.000 de euro mită. De la cine și pentru ce erau banii
Eveniment
Polițist din Constanța, prins în timp ce primea 5.000 de euro mită. De la cine și pentru ce erau banii
Copil de doi ani, acoperit de sânge, lângă trupurile neînsufleţite ale părinților: „Încerca să se joace cu ei și nu înțelegea de ce nu se trezesc”
Eveniment
Copil de doi ani, acoperit de sânge, lângă trupurile neînsufleţite ale părinților: „Încerca să se joace cu ei și nu înțelegea de ce nu se trezesc”
Palatul Parlamentului va fi iluminat în mov de Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități
Eveniment
Palatul Parlamentului va fi iluminat în mov de Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități
Buzoianu, despre criza apei din Prahova și Dâmbovița: Operatorul de apă n-a făcut nimic. În ședințe erau foarte bucuroși, spuneau că s-au acoperit prin faptul că n-au semnat procese verbale / Doi directori trebuie demiși (VIDEO)
Eveniment
Buzoianu, despre criza apei din Prahova și Dâmbovița: Operatorul de apă n-a făcut nimic. În ședințe erau foarte bucuroși, spuneau că s-au acoperit prin faptul că n-au semnat procese verbale / Doi directori trebuie demiși (VIDEO)
Realitatea din spatele unei așa-zise vacanțe de vis: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce spune o turistă despre Panama
Eveniment
Realitatea din spatele unei așa-zise vacanțe de vis: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce spune o turistă despre Panama
„Ești turc, nu înțelegi?”. Femeie cu cancer terminal, lăsată de medici fără sprijinul soțului, în ultimele zile de viață. Ce despăgubiri va primi bărbatul
Eveniment
„Ești turc, nu înțelegi?”. Femeie cu cancer terminal, lăsată de medici fără sprijinul soțului, în ultimele zile de viață. Ce despăgubiri va primi bărbatul
Aproape 5.000 de elevi repetenți în clasele primare din județul Iași, în ultimii 6 ani. Record în ultimul an școlar
Eveniment
Aproape 5.000 de elevi repetenți în clasele primare din județul Iași, în ultimii 6 ani. Record în ultimul an școlar
Catalin Drula
Ultima oră
15:01 - Ce spune Nicușor Dan despre amenințările lui Putin și ce s-a discutat în CSAT, privind un posibil conflict în Europa: „Noi avem toate scenariile la zi” (VIDEO)
14:56 - Mihai Bendeac, blocat pe o aplicație de dating: „Dar ce am făcut, băi nene?”. Despre ce este vorba
14:47 - Va scădea impozitarea muncii? Ce spune ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare (VIDEO)
14:29 - Vor crește taxele și impozitele anul viitor? Răspunsul dat de președintele Nicușor Dan (VIDEO)
14:20 - Micii, ciorba de burtă și iahnia de fasole, preferatele românilor de 1 Decembrie. Unde au fost date cele mai multe comenzi online
14:15 - Ministrul Alexandru Nazare: „Nu avem această ipoteză a creșterii TVA pentru 2026 luată în calcul”. Ce se va întâmpla cu TVA din domeniul HoReCa
14:13 - Deutche Welle – RFI, parteneriat pentru combaterea dezinformării
13:51 - Nicușor Dan, reacție în criza apei din Prahova și Dâmbovița: În opinia mea, vinovăția este la Apele Române (VIDEO)
13:43 - Doi polițiști de la Penitenciarul Jilava sunt acuzați că au vândut droguri deținuților
13:38 - Grindeanu, atac la Buzoianu în criza apei: „Dacă aş fi în locul doamnei ministru, m-aş duce acolo, să încerc să rezolv ce am încurcat” (VIDEO)