Acasa » Externe »

Participarea Israelului transformă finala Eurovision într-o provocare de securitate. Ce reguli intră în vigoare

Flavia Codreanu
06 mai 2026, 18:46
Controversele legate de participarea Israelului au dus la măsuri de securitate stricte pentru ediția aniversară pentru Eurovision 2026.

Care sunt controversele legate de reprezentanta României la ediția din acest an

Alexandra Căpitănescu a atras atenția jurnaliștilor prin piesa sa „Choke Me”. Anumite persoane consideră că versurile melodiei normalizează strangularea în timpul actului sexual.

În ciuda discuțiilor, stilul pop este dominant în acest an, unde 35 de țări sunt înscrise în competiție, marcată de revenirea României, Bulgariei și a Republicii Moldova, scrie Agerpres.

Care sunt controversele legate de participarea Israelului

Ediția din acest an înregistrează cel mai scăzut număr de participanți din ultima perioadă, după ce Spania, Irlanda, Islanda, Țările de Jos și Slovenia au decis să boicoteze evenimentul.

Protestul, susținut de peste 1.000 de artiști precum Peter Gabriel și Massive Attack, vizează prezența Israelului în concurs în contextul conflictului din Gaza.

Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU) a consolidat impus reguli clare pentru a evita influențe politice în timpul concursului.

Ce măsuri de securitate au fost implementate la Viena

Găzda concursului a impus verificări riguroase pentru cei 16.000 de profesioniști implicați. Sala Stadthalle beneficiază de un nivel de securitate similar cu cel al unui aeroport, iar cele 3.500 de tone de echipamente au fost scanate cu foarte mare atenție.

Serviciile de securitate austriece colaborează cu FBI pentru a preveni atacurile cibernetice sau teroriste, având în vedere contextul mondial actual.

Vicepreședintele Poliției din Viena a subliniat necesitatea acestor măsuri stricte:

Situația mondială s-a schimbat de atunci și riscul unui atac cibernetic este mai mare.” a declarat Dieter Csefan pentru AFP.

Cine sunt marii favoriți pentru trofeul Eurovision 2026

Potrivit caselor de pariuri, Australia figurează printre favoriți cu vedeta Delta Goodrem, alături de artiștii din Finlanda, Grecia, Danemarca și Franța.

Finala va fi difuzată în direct pe 16 mai de către EBU, care anul trecut a înregistrat o audiență de 166 de milioane de oameni.

