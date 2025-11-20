B1 Inregistrari!
Alertă! Armament de război, descoperit la graniță. Arme și lansatoare de rachete, găsite într-un container care încerca să intre în țară

Ana Maria
20 nov. 2025, 09:59
Foto: snppc.ro
Cuprins
  1. Alertă la graniță! Cum au reacționat autoritățile la descoperirea armamentului
  2. Ce tip de armament a fost confiscat
  3. Ce urmează în ancheta DIICOT

Alertă la graniță! O descoperire alarmantă a zguduit noaptea trecută granița de est a României. În jurul orei 03:00, la Vama Albița, autoritățile vamale au dat peste un container suspect care transporta arme de foc și lansatoare de rachete. Sursele din vamă, citate de România TV, spun că incidentul a declanșat o mobilizare fără precedent a structurilor de securitate în ultimele luni.

Alertă la graniță! Cum au reacționat autoritățile la descoperirea armamentului

Imediat după ce armele au fost găsite, o anchetă amplă de securitate națională a fost pusă în mișcare. Procurorii DIICOT au sosit rapid la fața locului, împreună cu echipe specializate ale Poliției de Frontieră și agenți din serviciile de intelligence. Autoritățile tratează cazul cu maximă seriozitate, considerând situația drept o potențială amenințare critică.

Ce tip de armament a fost confiscat

Din primele informații, nu este vorba doar despre arme de foc obișnuite. Potrivit unor surse operative din punctul de frontieră, armele descoperite nu reprezintă doar armament ușor. Alături de arme de foc ar fi fost identificate inclusiv sisteme de lansare de rachete, fapt care crește exponențial gravitatea incidentului, potrivit Știripesurse.

Containerul a trecut inițial cu documente aparent în regulă, dar controlul amănunțit a scos la iveală adevăratul arsenal care era bine ascuns.

Ce urmează în ancheta DIICOT

Deocamdată, originea și destinația transportului nu sunt cunoscute, iar ancheta este încă în desfășurare. Autoritățile au restricționat accesul în zona vizată și au activat un protocol de intervenție pentru situații ce pot afecta siguranța națională.

Vama Albița este unul dintre cele mai importante puncte de trecere a frontierei dintre România și Republica Moldova, cu un trafic intens de persoane și mărfuri. Datorită poziției strategice la granița estică a Uniunii Europene, acest punct vamal este monitorizat atent de autoritățile române și europene pentru prevenirea contrabandei și a traficului ilicit, inclusiv al armamentului.

Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor apărea noi informații cu privire la această situație.

Tags:
