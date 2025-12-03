Forțele Navale Române au intervenit din nou în Marea Neagră pentru neutralizarea unui obiect care putea pune în pericol navigația. Operațiunea a scos la iveală o dronă maritimă, într-un context regional în care incidentele pe mare au devenit tot mai frecvente și mai riscante.

Ce au descoperit scafandrii EOD în largul Mării Negre

Miercuri, 3 decembrie, scafandrii militari EOD specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive au fost chemați de Garda de Coastă pentru o intervenție considerată urgentă. Potrivit Forțelor Navale Române, „Militarii Centrului 39 Scafandri s-au deplasat în raionul maritim estimat la 36 de mile marine est de Constanța, cu sprijinul navei maritime de supraveghere MAI 1107 din dotarea Gărzii de Coastă. În urma analizei obiectului care plutea în derivă, militarii au constatat că era un vehicul de suprafață fără pilot (dronă maritimă) de tip Sea Baby”, a transmis .

După identificare, echipa a cerut autorizarea pentru neutralizare și a procedat conform protocoalelor militare standard. „În jurul orei 13.00, maritimă a fost distrusă prin detonare controlată”, au precizat autoritățile.

Cum gestionează România riscurile din zona maritimă

De la începutul conflictului din apropierea granițelor, autoritățile române afirmă că monitorizează permanent spațiul maritim și fluvial. „De la începutul războiului din proximitate, Forțele Navale Române monitorizează și supraveghează permanent zona de responsabilitate maritimă și fluvială, atât cu nave și aeronave din dotarea proprie, cât și în cooperare cu celelalte categorii de forțe din Armata României și cu alte state din Alianța Nord-Atlantică”, a transmis Armata Română.

Până acum, peste 12.000 de nave comerciale au tranzitat în siguranță Marea Neagră, potrivit acelorași date.

Problema minelor rămâne una de prim-plan. Armata precizează că „Un alt pericol major pentru securitatea maritimă este reprezentat de minele marine aflate în derivă. În ultimii aproape patru ani, în Marea Neagră, au fost neutralizate aproximativ 150 de mine marine, șapte dintre acestea fiind distruse de Forțele Navale Române.” România participă și la Grupul operativ de combatere a minelor MCM BS TG, alături de Bulgaria și Turcia.

Ce se întâmplă cu atacurile recente asupra petrolierelor

În ultimele săptămâni, tensiunile s-au amplificat după loviturile asupra unor nave comerciale considerate parte din a Rusiei. Petrolierele Kairos și Virat au fost atacate în noiembrie 2025 de drone ucrainene, incidente soldate cu explozii, incendii și evacuări, dar fără victime.

La începutul lunii decembrie, un alt vas, Midvolga-2, a fost vizat în apropierea coastelor Turciei, relatează stiripesurse.ro. Deși nava transporta ulei de floarea-soarelui și nu petrol, atacul a alimentat îngrijorările privind siguranța transporturilor maritime.

Președintele rus Vladimir Putin a comentat public situația, lansând avertismente privind posibile răspunsuri. El a declarat că există o modalitate radicală de a izola complet Ucraina de la mare, semnalând că Moscova ia în considerare măsuri de represalii pentru atacurile asupra petroliere lor.