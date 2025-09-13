B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » O dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României / Mesaj Ro-Alert în Tulcea / UPDATE: Ministrul Ionuț Moșteanu: „Situația a fost monitorizată permanent, iar populația nu a fost în pericol" / Mesajul lui Zelenski (FOTO)

O dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României / Mesaj Ro-Alert în Tulcea / UPDATE: Ministrul Ionuț Moșteanu: „Situația a fost monitorizată permanent, iar populația nu a fost în pericol” / Mesajul lui Zelenski (FOTO)

Traian Avarvarei
13 sept. 2025, 20:13
O dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României / Mesaj Ro-Alert în Tulcea / UPDATE: Ministrul Ionuț Moșteanu: „Situația a fost monitorizată permanent, iar populația nu a fost în pericol” / Mesajul lui Zelenski (FOTO)
Sursa foto simbol: Hepta - Abaca Press
Cuprins
  1. Ce se știe până acum despre drona care ar fi intrat în România
  2. Ce mesaj Ro-Alert au primit tulcenii

UPDATE: Și președintele ucrainean Volodimir Zelenski a invocat acest incident într-un mesaj publicat sâmbătă seară.

„Astăzi, România a ridicat de la sol avioane de luptă din cauza unei drone rusești aflate în spațiul său aerian. Conform datelor actuale, drona a pătruns aproximativ 10 kilometri în teritoriul românesc și a operat în spațiul aerian NATO timp de circa 50 de minute”, a transmis Zelenski, pe Facebook.

UPDATE: Și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu (USR), a anunțat că Forțele Aeriene Române au interceptat o dronă rusească în spațiul nostru aerian.

„Scurtă informare. Forțele Aeriene Române au interceptat astăzi, 13 septembrie, o dronă rusească intrată în spațiul aerian național.

Două aeronave F-16 au fost ridicate de urgență din Baza 86 Fetești și au urmărit drona până la dispariția acesteia de pe radar, în zona Chilia Veche.

Situația a fost monitorizată permanent, iar populația nu a fost în pericol.

Misiunea este în desfășurare și revenim cu detalii.

România își apără spațiul aerian și rămâne vigilentă în fața agresiunii rusești”, a transmis ministrul Ionuț Moșteanu, pe Facebook.

UPDATE: Ministerul Apărării a anunțat că Forțele Aeriene au interceptat o dronă în spațiul aerian al României.

„Două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană Fetești au decolat sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:05, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre.

La ora 18:23, aeronavele F-16 au detectat o dronă în spațiul aerian național, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 km sud-vest de Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar.

Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite și nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populației.

În momentul emiterii comunicatului, situația este monitorizată de sistemele radar ale MApN și de aeronavele aflate în aer.

Echipe de specialiști sunt pregătite să înceapă căutarea posibilelor resturi ale vehiculului aerian”, a transmis Ministerul Apărării, într-un comunicat.

MApN mai precizează că: „Legea nr. 73 din 2025 oferă cadrul legal pentru doborârea dronelor și a vehiculelor aeriene care pătrund neautorizat în spațiul aerian național, în condițiile prevăzute la art 18: „Măsurile prevăzute la art. 11 sunt dispuse în raport cu nivelul amenințării, în limitele dreptului internațional aplicabil, după ce au fost luate în considerare toate circumstanțele specifice ale evenimentului și ținând cont de prioritatea protejării vieții persoanelor, ultima soluție posibilă dispusă fiind nimicirea aeronavei care utilizează neautorizat spațiul aerian național””.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

O dronă rusească ar fi intrat pentru puțin timp în spațiul aerian al României. Informația circulă pe mai multe conturi ale platformei X. De asemenea, jurnalistul Mircea Barbu susține că o dronă a intrat în spațiul aerian românesc, în zona Chilia Veche, și a ieșit imediat, fără să fie interceptată.

Ce se știe până acum despre drona care ar fi intrat în România

„Se pare că, din nou, o dronă rusească a încălcat spațiul aerian NATO, de data asta deasupra României, în zona Chilia Veche. Sursele mele spun ca ar fi fost doar o singură dronă care a intrat și a ieșit imediat din spațiul aerian românesc, fără să fie interceptată. Momentan, mai multe avioane survolează zona. Un mesaj RO-ALERT a fost emis pe raza județului Tulcea”, a explicat jurnalistul Mircea Barbu, pe Facebook

Informația circulă și pe platforma X:

Ce mesaj Ro-Alert au primit tulcenii

În plus, un mesaj RO-Alert a fost emis pe raza județului Tulcea privind „posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian”.

„În urmă cu puţin timp, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi au fost îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie. Durata estimată a alarmei aeriene este de aproximativ 90 de minute”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.

Ei au precizat că teritoriul României nu e ţinta atacurilor Rusiei. „Totodată, adresăm rugămintea ca cetăţenii să respecte cu stricteţe măsurile de siguranţă transmise de autorităţile române, să citească cu atenţie mesajele primite prin sistemul RO-Alert, să evite panica şi să anunţe la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 orice situaţie care le pune în pericol siguranţa ori dacă au nevoie de ajutor”, au mai afirmat aceștia, potrivit Digi24.

Sursa foto: Digi24
