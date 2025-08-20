B1 Inregistrari!
Alertă! Un bărbat a tras șase focuri de armă în centrul Bucureștiului, apoi a fugit de la fața locului. Ar fi vorba de un cetățean străin

Ana Maria
20 aug. 2025, 15:19
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Un bărbat a tras, miercuri, 6 focuri de armă în prelata unui club din Centrul Vechi al Capitalei. Imediat după incident, a aruncat arma și a fugit de la locul faptei.

Cine ar fi individul care a tras 6 focuri de armă în Centrul Vechi al Capitalei

Potrivit G4Media, individul ar fi cetățean străin.

Poliția Capitalei a anunțat că nu a fost rănită nicio persoană, iar bărbatul a fost identificat și depistat imediat după incident.

Ce a transmis Poliția Capitalei

Redăm, mai jos, comunicatul integral:

”La data de 20 august 2025, în urma unui apel 112, a fost semnalat faptul că, pe terasa unui local din Sectorul 3, o persoană a executat focuri de armă.

La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje de ordine publică, care au constatat că sesizarea se confirmă.

Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului.

Din primele verificări, rezultă că autorul a folosit o armă letală (pistol) și ar fi tras 6 focuri în direcția terasei, după care a părăsit zona.
Autorul a fost identificat și depistat la scurt timp.

Cercetările sunt efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Polițiștii Capitalei, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul.”

