B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Focuri de armă în Botoșani. Polițiștii de frontieră au oprit mai mulți contrabandiști

Focuri de armă în Botoșani. Polițiștii de frontieră au oprit mai mulți contrabandiști

Selen Osmanoglu
10 aug. 2025, 14:05
Focuri de armă în Botoșani. Polițiștii de frontieră au oprit mai mulți contrabandiști
Femeie surdo-mută, împușcată de iubit. Cum au aflat polițiștii Sursa Foto: Pixabay

Poliţiştii de frontieră din Botoșani au tras focuri de armă pentru a opri contrabandiști care transportau în valoare totală de peste 125.000 lei.

Cuprins

  • Focuri de armă: ce s-a întâmplat?
  • Captură de peste 125.000 lei

Focuri de armă: ce s-a întâmplat?

Poliţiştii de frontieră au observat sâmbătă, în zona localităţii Dămideni, mai multe persoane care se deplasau dinspre râul Prut către interiorul localităţi, conform Știrile ProTv.

Ei transportau câte un colet voluminos. În momentul în care persoanele au observat poliţiştii de frontieră, au abandonat coletele şi s-au dispersat în vegetaţia din zonă.

„Poliţiştii de frontieră au efectuat somaţii legale prin voce, însă acestea nu s-au supus, motiv pentru care colegii noştri au executat şapte focuri de armă în plan vertical, cu respectarea reglementărilor legale, fără a fi înregistrate victime sau pagube materiale”, a precizat oficialul STPF.

Captură de peste 125.000 lei

În coletele abandonate au fost descoperite 10.000 de pachete de ţigarete, cu timbru de acciză Republica Moldova, în valoare totală de peste 125.000 lei.

În urma acestora, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Accident rutier grav. O fetiță de 8 ani a fost spulberată de o mașină
Eveniment
Accident rutier grav. O fetiță de 8 ani a fost spulberată de o mașină
Un fost ministru PSD spune că va vota o moţiune de cenzură împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi
Eveniment
Un fost ministru PSD spune că va vota o moţiune de cenzură împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi
În ce comună din România curge apa la robinet doar 4 zile pe săptămână
Eveniment
În ce comună din România curge apa la robinet doar 4 zile pe săptămână
Accident rutier în Constanța. Au fost implicate cinci mașini
Eveniment
Accident rutier în Constanța. Au fost implicate cinci mașini
Reacții negative privind modificările pentru pensiile private: „Nu ține cont de interesele participanților, ci de cele ale industriei”
Eveniment
Reacții negative privind modificările pentru pensiile private: „Nu ține cont de interesele participanților, ci de cele ale industriei”
Avertizări de caniculă în 30 de județele și Capitală. Până la cât vor ajunge temperaturile
Eveniment
Avertizări de caniculă în 30 de județele și Capitală. Până la cât vor ajunge temperaturile
Ceartă în trafic: două mașini s-ar fi ciocnit intenționat. Ce au găsit polițiștii într-una dintre mașini
Eveniment
Ceartă în trafic: două mașini s-ar fi ciocnit intenționat. Ce au găsit polițiștii într-una dintre mașini
Ilfov: Accident cu cinci victime în zona localității Glina
Eveniment
Ilfov: Accident cu cinci victime în zona localității Glina
Orașul în care prețul parcării se va tripla. Primar: „Proiectele noastre cumva promovate de către Guvernul României nu își mai găsesc finanțarea”
Eveniment
Orașul în care prețul parcării se va tripla. Primar: „Proiectele noastre cumva promovate de către Guvernul României nu își mai găsesc finanțarea”
„Am venit pe ieftineală”. Cum se descurcă turiștii cu preţurile de pe litoralul românesc: „Viaţa e scumpă acum. Doar nu am venit să cheltui banii”
Eveniment
„Am venit pe ieftineală”. Cum se descurcă turiștii cu preţurile de pe litoralul românesc: „Viaţa e scumpă acum. Doar nu am venit să cheltui banii”
Ultima oră
16:13 - Medalii pentru România, la Campionatele Mondiale de canotaj Under-19 (FOTO)
15:55 - Metoda extremă la care apelează Sanda Ladoși pentru a se menține în formă: „Atât de bine îi face organismului, de nu crezi!”
15:08 - Accident rutier grav. O fetiță de 8 ani a fost spulberată de o mașină
14:36 - Un bărbat a sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel
13:22 - 5.000 de dolari pentru cel mai urât câine din lume. Petunia, un buldog fără păr, a câștigat marele premiu
13:06 - Un fost ministru PSD spune că va vota o moţiune de cenzură împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi
12:45 - În ce comună din România curge apa la robinet doar 4 zile pe săptămână
12:07 - Un telescaun din Rusia s-a prăbușit. Au fost rănite 12 persoane
11:49 - Dan Negru, dezamăgit de infrastructura feroviară: „România nu e o țară, e o afacere”
11:33 - Accident rutier în Constanța. Au fost implicate cinci mașini