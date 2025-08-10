de frontieră din au tras focuri de armă pentru a opri contrabandiști care transportau în valoare totală de peste 125.000 lei.

Focuri de armă: ce s-a întâmplat?

Poliţiştii de frontieră au observat sâmbătă, în zona localităţii Dămideni, mai multe persoane care se deplasau dinspre râul Prut către interiorul localităţi, conform .

Ei transportau câte un colet voluminos. În momentul în care persoanele au observat poliţiştii de frontieră, au abandonat coletele şi s-au dispersat în vegetaţia din zonă.

„Poliţiştii de frontieră au efectuat somaţii legale prin voce, însă acestea nu s-au supus, motiv pentru care colegii noştri au executat şapte focuri de armă în plan vertical, cu respectarea reglementărilor legale, fără a fi înregistrate victime sau pagube materiale”, a precizat oficialul STPF.

Captură de peste 125.000 lei

În coletele abandonate au fost descoperite 10.000 de pachete de ţigarete, cu timbru de acciză Republica Moldova, în valoare totală de peste 125.000 lei.

În urma acestora, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă.