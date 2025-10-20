B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Alimentele din frigider nu trăiesc la nesfârșit. Când devine frigiderul o capcană

Iulia Petcu
20 oct. 2025, 21:53
Sursa foto: Freepik.com / @freepik
Cuprins
  1. Ce produse se păstrează prea mult fără să ne dăm seama
  2. De ce nu există un termen de valabilitate „infinit”
  3. Cum îți dai seama că un produs s-a stricat
  4. Cum prelungești viața alimentelor din borcane

Frigiderul poate ascunde surprize neplăcute: borcane uitate, condimente uitate de ani sau mâncare care pare încă bună, dar nu mai este sigură. Deși majoritatea știm că resturile vechi trebuie aruncate, mulți ignorăm alimentele care par intacte la prima vedere. Specialiștii avertizează însă că multe dintre ele pot fi deja compromise, chiar dacă nu dau semne evidente.

Ce produse se păstrează prea mult fără să ne dăm seama

Experții în știința alimentelor spun că principalele „victime” ale neglijenței sunt produsele sărate, dulci sau fermentate, cele care par că nu se strică niciodată. Mulți consumatori cred că sarea, zahărul sau aciditatea le asigură o viață nelimitată.

„Asta e adevărat doar până în momentul în care deschizi borcanul”, explică specialista în știința alimentelor Abbey Thiel. După deschidere, chiar și cele mai bine conservate produse încep să se degradeze.

În starea lor sigilată, aceste alimente sunt „sterile din punct de vedere comercial”, adică tratate termic sau presurizate pentru a elimina microorganismele. Dar odată ce borcanul este deschis, totul se schimbă: „Alimentele sunt din nou expuse microorganismelor din aer, oxigenului, umidității și luminii”, explică Thiel. „Calitatea începe să scadă rapid din cauza reacțiilor microbiene, enzimatice și chimice.”

De ce nu există un termen de valabilitate „infinit”

Specialista Kantha Shelke, doctor în știința alimentelor, confirmă că nici măcar sarea sau zahărul nu pot opri degradarea completă. 

„Sarea și zahărul încetinesc activitatea microbiană, dar unele mucegaiuri și drojdii pot crește chiar și în medii foarte sărate sau dulci, unde bacteriile nu pot supraviețui”, a explicat Shelke, potrivit Ziare.com.

În timp, procesele naturale continuă: Alimentele se schimbă constant – grăsimile oxidează și devin râncede, culorile se estompează, aromele se modifică, iar nutrienții se degradează.” Cu alte cuvinte, chiar și borcanele sigilate au un termen-limită invizibil.

Cum îți dai seama că un produs s-a stricat

„Mucegaiul este, de obicei, primul semn de avertizare”, spune Thiel. Acesta poate apărea chiar și în alimente cu umiditate scăzută. Poate fi observat pe suprafața gemurilor sau pe marginea borcanelor cu murături.

Shelke oferă câteva semne clare pentru produsele frecvent uitate:

  • Murături și varză murată care devin moi sau au un film albicios;
  • Măsline care își pierd fermitatea sau capătă nuanțe roz-roșiatice;
  • Maioneză care se separă în straturi apoase;
  • Pastă miso cu miros alcoolic sau înțepător;
  • Gemuri care bolborosesc sau elimină lichid — semn de fermentație.

Cum prelungești viața alimentelor din borcane

„Nu lăsa alimentele pe blat!”, recomandă Thiel. După deschidere, borcanele trebuie refrigerate imediat, iar capacele trebuie închise ermetic.

Shelke oferă și câteva reguli simple:

  • Păstrează la rece: frigul încetinește dezvoltarea microbilor și menține aroma;
  • Păstrează curățenia: nu introduce umezeală sau firimituri în borcane;
  • Ține evidența timpului: maioneza: 2 luni, murăturile și măslinele :1-3 luni, miso: 4-6 luni, gemurile: până la un an.

Iar regula de aur rămâne aceeași: „Ai încredere în instinct. Dacă textura, mirosul sau aspectul par ușor schimbate — chiar și puțin — e timpul să-l arunci.”

Pentru că, oricât de gustos ar fi, niciun condiment nu merită riscul unei intoxicații alimentare, scrie marthastewart.com.

