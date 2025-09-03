B1 Inregistrari!
Ana Maria
03 sept. 2025, 17:08
Murăturile de calitate încep de la alegerea legumelor. Castraveții și gogonelele trebuie să fie mici, tari și fără defecte. Morcovii, conopida și ardeii trebuie să fie proaspeți și crocanți. Sfat important: Spală și usucă bine legumele înainte de a le pune în borcane, pentru a preveni fermentația necontrolată.

Cuprins

  • Cât oțet se pune la murături

  • Câtă sare se pune la murături

  • Ce condimente și ingrediente naturale se folosesc

  • Cum se pregătesc corect borcanele pentru murături

  • Rețetă clasică de murături

Cât oțet se pune la murături

Oțetul este esențial pentru gust și conservare.

  • Se recomandă oțet alb distilat, cu o aciditate de minimum 5%.

  • Pentru un borcan cu murături asortate (aprox. 5 kg legume), se folosesc 1 litru de oțet la 2 litri de apă.

Oțetul nu doar conservă legumele, ci și le dă aroma specifică de murături de casă, potrivit Click!.

Câtă sare se pune la murături

Sarea este ingredientul-cheie care declanșează fermentația naturală. Există două metode:

  1. Direct în legume – ca la varza murată, când sarea extrage sucul natural.

  2. În saramură – dizolvată în apă, în care se scufundă legumele.

 Regulă de bază: 1–3 linguri de sare grunjoasă la 1 litru de apă, în funcție de tipul legumelor și gustul dorit.

Folosește sare grunjoasă, neiodată, pentru a menține murăturile crocante.

Ce condimente și ingrediente naturale se folosesc

Condimentele dau savoare și ajută la conservare. Cele mai folosite sunt:

  • mărar uscat,

  • hrean,

  • usturoi,

  • frunze de vișin sau de țelină,

  • semințe de muștar.

Acestea previn apariția bacteriilor și păstrează legumele crocante.

Cum se pregătesc corect borcanele pentru murături

Borcanele trebuie să fie bine spălate și sterilizate, iar capacele să închidă etanș. Astfel, eviți apariția mucegaiului sau a fermentației defectuoase.

Rețetă clasică de murături

Ingrediente: gogonele, castraveți, morcovi, conopidă, țelină, gogoșari, ardei iuți, hrean, usturoi, frunze de țelină, sare, oțet.

Mod de preparare:

  1. Spală și curăță legumele.

  2. Taie morcovii rondele, țelina felii, iar conopida în buchețele.

  3. Pune legumele în borcane, adaugă condimentele.

  4. Fierbe 10 l apă cu 500 g sare, las-o 10 minute pe foc.

  5. Adaugă 250 ml oțet, apoi toarnă saramura fierbinte peste legume.

Astfel, vei obține murături crocante, aromate și sănătoase, perfecte pentru întreaga iarnă.

