Conducerea Federației Naționale Sindicale a Ambulanței din România (FNSAR) a anunțat organizarea unui protest la nivel național, după ce un șofer de ambulanță a fost înjunghiat de un pacient din Baia Mare.

Ce reclamă ambulanțierii

Conducerea Federației Naționale Sindicale a Ambulanței din România (FNSAR) susține că incidentul tragic care avut loc în Baia Mare este rezultatul unor măsuri legislative de protecție insuficiente și cer, prin intermediul acestui protest, revizuirea legilor care au scopul de a apăra personalul din serviciile de ambulanță.

Manifestarea ar urma să fie cel mai amplu protest al personalului din serviciile publice de ambulanță, potrivit informațiile transmise de Federație, citate de Adevărul.

Când a avut loc incidentul violent dintre ambulanțier și pacient

Incidentul violent în urma căruia un ambulanțier a fost înjunghiat a avut loc duminică, 28 septembrie. Totul a început când poliţiştii au fost chemați să intervină în cazul unui bărbat cazat la un de pe strada Dura din municipiul Baia Mare. Individul ar fi fumat în camera de hotel, iar când i-a fost adus la cunoștință că nu este permis acest lucru, a adoptat un comportament violent, recalcitrant.

Pentru că polițiștii ajunși la fața locului au considerat că bărbatul suferă de o afecțiune psihică, au solicitat, la rândul lor, intervenția unui echipaj al ambulanței. Însoţită de echipajul de Poliţie, ambulanţa a pornit către Sighetu Marmaţiei, acolo unde bărbatul ar fi fost supus la un control medical, la spitalul de Psihiatrie.

„La faţa locului s-a deplasat echipajul de ordine şi siguranţă publică care a identificat un bărbat de 57 de ani. Întrucât cel în cauză avea un comportament din care rezultau indicii de afecţiune psihică, a fost solicitată prezenţa unui echipaj al ambulanţei pentru transportarea acestuia la o unitate medicală de specialitate, transportul fiind efectuat fără a se folosi mijloace de contenţionare. Echipajul de poliţie a însoţit ambulanţa pe timpul transportului în mijloc de deplasare propriu”, au informat, luni, reprezentanţii Poliţiei Maramureş.

Ce a determinat reacția violentă a bărbatului, în ambulanță

După ce a provocat un întreg scandal la hotelul din Baia Mare pentru că fumase într-un loc nepermis, pacientul și-a aprins o țigară și în interiorul ambulanței, în timp ce era transportat spre spitalul de . Când şoferul i-a cerut să o stingă, bărbatul a devenit din nou violent și l-a atacat cu un cuţit.

„Pe raza municipiului Sighetu Marmaţiei, în momentul în care şoferul ambulanţei i-ar fi solicitat pacientului să stingă ţigara pe care acesta şi-ar fi aprins-o, ar fi fost rănit de către cel în cauză prin folosirea unui obiect înţepător. Ca urmare a leziunilor suferite, şoferul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În urma examinării medico-legale, cercetările au fost declinate Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, cercetările fiind continuate pentru documentarea activităţii infracţionale şi dispunerea măsurilor legale”, a precizat Poliţia.