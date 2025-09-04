B1 Inregistrari!
Bărbat internat la Psihiatrie după ce și-a amenințat soția și fiul că îi aruncă în aer cu o grenadă. De la ce a izbucnit conflictul

04 sept. 2025, 13:40
Polițiștii din Maramureș au fost chemați să intervină într-un caz mai puțin obișnuit. O femeie a cerut ajutorul autorităților după ce soțul ei a amenințat-o pe ea și pe fiul ei că îi aruncă în aer cu o grenadă.

Cum l-au găsit polițiștii pe bărbat

O femeie de 60 de ani, din localitatea Borșa, a sunat speriată la 112 după ce soțul ei a amenințat că va arunca toată gospodăria în aer. Când au ajuns la fața locului, polițiștii l-au văzut pe bărbat plimbându-se în curte cu o grenadă din Al Doilea Război Mondial, aflată în stare avansată de degradare, în mână. Soția și fiul individului erau blocați de către acesta în casă.

La locul incidentului au intervenit și specialiştii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş pentru a ridica proiectilul de război.

Ce la ce a pornit conflictul între cei doi hoți

Bărbatul, în vârstă de 61 de ani, a fost internat la Spitalul Municipal din Sighetu Marmaţiei, pe secţia de Pshiatrie. Anchetatorii vor să afle dacă individul a avut sau nu discernământ în momentul în care a luat grenada din şopron şi şi-a ameninţat familia, relatează Observator News.

De asemenea, poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu. Potrivit unor surse, conflictul a izbucnit pe fondul consumului de alcool.

