UPDATE: Două persoane au murit în incendiul care izbucnit în hotelul de la Tătărani, potrivit informațiilor transmise de ISU Prahova. Din primele informații ar fi vorba despre doi muncitori nepalezi care se aflau în locație

Din informațiile furnizate de autorități, hotelul a fost închis pe 16 septembrie, când s-a aplicat un sigiliu ISU din cauză că nu au fost respectate măsurile de securitate la incendii. Pe 19 septembrie, reprezentanţii unităţii de cazare au cerut redeschiderea unității pentru efectuarea unor lucrări care să permită intrarea în legalitate.

Cele două victime erau lucrători din echipa angajată să efectueze lucrările.

Știrea inițială:

Un incendiu violent a izbucnit în această dimineață la un hotel din satul Tătărani, în comuna prahoveană Bărcăneşti. se manifestă cu intensitate la nivelul acoperișului.

Pompierii intervin la un incendiu violent

Pompierii militari din Prahova intervin pentru stingerea focului care a izbucnit, în această dimineață, la un hotel din comuna Bărcănești, județul Prahova. Acest incediu violent a izbucnit la clădirea care are parter și etaj și s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați.

Pompierii din cadrul ISU Prahova au intervenit cu mai multe autospeciale de stingere, un , dar și o autocisternă și două autoscări. Acestea din urmă sunt folosite pentru a permite stingerea focului la înălțime. De asemenea, la fața locului a fost trimis și un echipaj SMURD pentru eventuale victime.

„Pentru gestionarea situației au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 1 autocisternă, 2 autoscări și 1 echipaj . Incendiul se manifestă la o clădire cu regim P+1, pe o suprafață de aproximativ 500 mp. Incendiul a fost localizat, nu mai există risc de propagare”, se arată într-un comunicat al ISU Prahova.

Potrivit , se efectuează acţiuni de recunoaştere pentru a se stabili dacă există persoane surprinse în interior. Echipajele de pompieri au pătruns în clădire pentru a interveni în cazul în care sunt găsite persoane care au nevoie de ajutor.

Intervenție a pompierilor într-o comună brașoveană

Un incendiu violent a cuprins patru case şi trei anexe gospodăreşti din comuna Tărlungeni, județul Brașov, în noaptea de duminică spre luni. Potrivit informațiilor prezentate de ISU Braşov, nu au existat victime, mai multe persoane reuşind să se salveze singure. Pompierii au intervenit, în cursul nopţii, cu şase autospeciale de stingere cu apă şi spumă.

Echipajele de salvatori au luat măsuri pentru ca flăcările să nu se răspândească și la alte imobile. După stingerea acestui incendiu violent, pompierii vor iniția o anchetă pentru a stabili cauzele izbucnirii focului.

„În jurul orei 01:00, am fost anunţaţi despre izbucnirea unui incendiu la mai multe locuinţe din localitatea Tărlungeni. La faţa locului au fost mobilizate, progresiv, forţe şi mijloace din cadrul ISU , ajungându-se (…) la şase autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autocisternă cu apă, o autoscară şi două echipaje SMURD. Incendiul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 1.000 de metri pătraţi, fiind afectate patru locuinţe şi 3 anexe gospodăreşti”, se arată într-un comunicat al ISU Brașov